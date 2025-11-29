Hermanos Yaipén celebra 25 años de trayectoria con un espectacular concierto en Iquitos

En un evento que promete ser histórico en la Amazonía peruana, Hermanos Yaipén continúa celebrando sus 25 años de trayectoria musical. El grupo ofrecerá un concierto inolvidable en la ciudad de Iquitos como parte de su gira nacional 'Somos Cumbia, Somos Yaipén'.

Hermanos Yaipén celebra 25 años con show en Iquitos

Hermanos Yaipén llegó a Iquitos para cautivar al público con un espectáculo lleno de ritmo, nostalgia y celebración. La emblemática agrupación de cumbia presentará un show especial preparado para rendir homenaje a sus 25 años de exitosa trayectoria musical.

El esperado concierto se realizará este sábado 29 de noviembre en Mr. Pardo, desde las 8:00 p.m., y reunirá a grandes exponentes del género tropical, como Los Caribeños de Guadalupe, Los Capos de Colombia, entre otros. Una combinación explosiva que promete llenar la selva de alegría.

"Para nosotros, cantar en Iquitos tiene un significado muy especial. Presentaremos un show producido y pensado especialmente para ustedes, con nuevas coreografías y un repertorio actualizado. Es una tierra que siempre nos recibe con cariño y energía. Volver a Mr. Pardo, el lugar más emblemático de la fiesta iquiteña, nos emociona profundamente", afirmaron Walter y Javier Yaipén.

La agrupación Hermanos Yaipén regresa a Iquitos después de cinco años y vuelve al icónico Mr. Pardo tras once años de ausencia. Cabe recordar que las zonas habilitadas para el concierto son 'Necesito un Amor' y 'Un Sueño', además de los boxes disponibles.

Sin duda, la cumbia se prepara para vivir una noche verdaderamente histórica. Será una oportunidad única para disfrutar de ritmo, talento y celebración junto a una de las agrupaciones más queridas del Perú.

Nuevo lanzamientos de Hermanos Yaipén

La gira conmemorativa también llega acompañada del lanzamiento del nuevo álbum 'Somos Cumbia, Somos Yaipén'. Este disco presenta una colaboración inédita con el legendario José Luis Rodríguez 'El Puma' en el tema 'Tendría que llorar por ti'.

Es la primera vez que el reconocido artista venezolano graba con un grupo peruano, un hito que consolida a los Hermanos Yaipén como referentes internacionales de la cumbia moderna. Además, la agrupación acaba de lanzar su tema 'Ojo por Ojo' junto a Micheille Soirfer, grabado en vivo en su 25 aniversario.

De esta forma, con este show en Iquitos, Hermanos Yaipén reafirma su vigencia y el cariño que mantiene con el público a lo largo de los años. La agrupación promete seguir llevando su música por todo el país como parte de las celebraciones por su 25.º aniversario.