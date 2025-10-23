Hermanos Yaipén manda advertencia a sus seguidores en comunicado: "No se dejen engañar"

La agrupación de Hermanos Yaipén vienen realizando varias presentaciones alrededor del Perú por más de 25 años posicionándose como una de las más reconocidas. Ahora, el grupo compartió un comunicado donde advierte a sus seguidores de una estafa debido a varias denuncias.

Lanzan advertencia a sus fans

Por medio de sus redes, la agrupación de cumbia compartió un comunicado donde señalan su agradecimiento por el gran cariño que le ha brindado el público en toda su historia musical, pero también revela una advertencia para ellos.

"En hermanos Yaipén agradecemos mucho al público que nos viene acompañando y demostrando su cariño durante estos 25 años de trayectoria. Por esta misma razón, hemos tomado conocimiento de que existen personas malintencionadas que vienen ofreciendo dinero a cambio de seguir nuestras páginas oficiales", expresaron.

Es así como revelaron que personas ajenas a Hermanos Yaipén vienen estafando a sus fanáticos ofreciendo dinero o recompensas por seguir a sus redes, por ello denuncian tales hechos como engañosos aclarando que toda información solo se da a través de sus redes sociales oficiales.

"Queremos aclarar que Hermanos Yaipén no realiza este tipo de comunicaciones ni ofrece pagos o recompensas por redes sociales, por lo que les pedimos que no se dejen engañar ni sorprender. Asimismo, pedimos que cualquier persona que reciba este tipo de mensajes no responda ni comparta datos personales", agregaron.

Más de Hermanos Yaipén

Hermanos Yaipén es una reconocida agrupación de cumbia que viene sonando con mucha fuerza desde hace más de 25 años. Además, revelaron que estarían preparando un nuevo álbum musical como parte de la celebración donde contará con varias colaboraciones musicales nacionales e internacionales.

En sus filas se encuentran los talentos artistas como Jonatan Rojas, Juan Manuel Valdiviezo, Alexis Dávila, Ronald Sarmiento, Álvaro Stoll y Fary Martínez, dirigidos por los maestros Walter y Javier Yaipén. Vienen recorriendo todo el Perú tocando sus mejores éxitos musicales.

Entre sus últimas producciones están "No se vale", "Por un webón" feat Marlon Arenas en versión cumbia, "Que onda perdida", y mucho más. Desde sus lanzamientos, han sumado millones de reproducciones en su canal de YouTube convirtiéndose en un éxito.

De esta manera, Hermanos Yaipén viene sorprendiendo a sus seguidores continuando con una impecable trayectoria musical de más de 25 años. Así mismo, informaron de una estafa que habría ocurrido a varios de sus seguidores y advierte que tomen sus precauciones para no caer en manos de personas inescrupulosas.