¡Indignante! Tiktoker Lemon Pay lanza dinero al suelo para que abuelitos lo recojan

Por medio de las redes sociales, muchas personas han mostrado su indignación luego de que un creador de contenido conocido como Lemon Pay realizara un 'experimento social' lanzando dinero a personas de tercera edad para que lo recogieran dele suelo.

Tiktoker tira dinero para que ancianos lo recojan

Lemon Pay es un creador de contenido que realiza videos en las calles regalando dinero, comida y objetos de alto valor. Lo que ha llamado la atención, es que el tiktoker grabó un supuesto 'experimento social', pero que fue muy criticado.

En el inicio de su video empieza a decir a una persona mayor de edad que está regalando dinero a aquellas personas que lo necesitan. La persona de tercera edad afirma que lo necesita, el tiktoker procede a arrugar el dinero y lanzarlo al suelo. Entonces, la señora se agacha para recogerlo ocasionando que sus dulces caigan también al piso.

De esta manera, Lemon Pay vuelve a repetir esta misma acción con varias personas mayores de la calle que lo necesitaban. Esto causó una total indignación en las redes sociales.

Usuarios opinan

Varios usuarios señalaron que el creador de contenido estaría humillando a las personas mayores de edad debido a su necesidad económica, lejos de su supuesto 'experimento social' que quería demostrar.

"Humillar a los adultos mayor no es ayuda ni experimento de nada", "Sigo sin entender cuál es el objetivo de su 'experimento social'", "Totalmente falta de empatía!! No hay necesitar de humillar", "Puede que sea un experimento, pero no esta bien, con la dignidad de la gente no se juega", "Nada justifica humillar de esta manera", expresaron varios usuarios.

Lemon Pay se pronuncia

Tras recibir muchas críticas, el mismo creador de contenido señaló la razón por la cual realizó estas acciones a varios adultos mayores en las calles y afirmó que después de esta acción, les pidió disculpas.

"Por qué tiré el dinero al piso y no en la mano, por los comentarios. Ya existen miles de videos en internet regalando comida, dinero, juguetes a gente pobre en todo el mundo. Por más perfectos que estos estén, nunca es suficiente. Aunque estas personas fueron parte del experimento social, se les pidió a todas disculpas y se les dio más dinero", señaló.

De esta manera, el creador de contenido señaló que todo se trataría de un supuesto 'experimento social' sobre los comentarios de las personas. De igual forma, varios usuarios señalaron de indignante y humillante el video publicado por el tiktoker Lemon Pay.