RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Virales

¡Impresionante!

Lo que más buscaron los peruanos este 2025 en Google: El presidente José Jerí, Papa Francisco y más

A pocas semanas de acabar el año 2025, Google ya ha revelado cuál ha sido el tema más buscado por los peruanos, este es el top 5.

Lo que más buscaron los peruanos este 2025 en Google
Lo que más buscaron los peruanos este 2025 en Google (Composición Karibeña)
05/12/2025

Según se ha revelado el informe de los resultados en Google 2025, los peruanos se han interesado en la política, deportes, religión y plataformas digitales. Además, también cuáles han sido las preguntas más usadas en el país. 

Lo más buscado de 2025

Cada año, la búsqueda de los peruanos en Google cambia depende de las hechos que ocurrieron y afectaron de manera muy significativa. Es así como revelamos cuáles fueron los cinco temas que las personas buscaron en el Perú. 

Primero, está el Mundial de Clubes de la FIFA es un torneo internacional de fútbol que reúne a los clubes campeones de las máximas competiciones continentales de las seis confederaciones que forman parte de la FIFA, además de un equipo del país anfitrión. El objetivo es determinar al mejor club del mundo y que se realizará cada cuatro años después del Mundial. 

Lo segundo fue la plataforma Kick, que se volvió muy popular en este año resultando en un desborde de streamers que tenían grandes ganancias. Comparten videos en vivo con diferentes audiencias, abarcando temas como videojuegos, charlas (categoría "Just Chatting"), y, notablemente, contenido relacionado con apuestas y casinos en línea, que está más restringido en otras plataformas.

Los tercero más buscado está el presidente José Jeri tras la vacancia de Dina Boluarte. El presidente del Congreso tomó los votos y tras una audiencia entre los parlamentarios tomaron la decisión de vacar a la primera presidenta mujer y en su reemplazo ingresó él, como dicta según la ley. Además, llamó la atención por su corta edad y cuestionamientos de su vida personal. 

Ibai quedó fascinado con la comida callejera peruana y revela su favorito: "Una de las joyas del Perú
Lee también

Ibai quedó fascinado con la comida callejera peruana y revela su favorito: "Una de las joyas del Perú

En cuarto lugar, se encuentra el Mundial Sub 20 de la FIFA que es el campeonato mundial de fútbol bienal para selecciones nacionales masculinas con jugadores menores de 20 años. 

En el quinto lugar, lo más buscado en el Perú fue el Papa Francisco. Recordemos que el querido padre argentino falleció el 21 de abril y en su lugar, fue elegido León XIV, cuyo nombre es Robert Francis Prevost, quien posee la ciudadanía estadounidense de nacimiento y la nacionalidad peruana por naturalización, obtenida en 2015.

Ibai Llanos visitó el restaurante Maido y se rindió ante nuestra gastronomía: "¡Que viva el Perú!"
Lee también

Ibai Llanos visitó el restaurante Maido y se rindió ante nuestra gastronomía: "¡Que viva el Perú!"

De esta manera, los peruanos han estado interesado en diferentes temas que han abarcado la información en el país con los cambios en la política, la religión, las plataformas digitales y sobre todo en el fútbol. Google 2025 es un cambio constante y por ello, es necesario conocer los temas más relevantes para el público residente en el Perú. 

Temas relacionados 2025 Google josé jerí lo más buscado Mundial de Clubes Peruanos

Siga leyendo

Lo Más leído

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Diciembre 2025: Estas son las fechas de los últimos feriados del año en el Perú

Hija de Melissa Klug no reconoce a Abel Lobatón como su padre y él responde: "Concentrado en la final"

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

Doña Charo sobre posible boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro: "No sé, no apunto a eso"

últimas noticias
Karibeña