¡ACERTÓ! Soralla de los Ángeles predijo que Dina Boluarte no terminaría su mandato antes del 2025

El pasado 9 de octubre de 2025, Dina Boluarte fue vacada de la Presidencia de la República por el Congreso y el cargo fue tomado por José Jerí. Es así como recordamos que la vidente Soralla de los Ángeles sí predijo su salida muchos meses antes.

Soralla de los Ángeles acertó con su predicción

En el mes de diciembre de 2024, antes de celebrar el año nuevo, la vidente Soralla de los Ángeles estuvo leyendo las cartas para varios artistas de la farándula y el futuro que les esperaba para el año 2025. Es así como leyó sobre el futuro de Dina Boluarte.

"Siempre me lo han preguntado, lo he dicho en diversos medios. Yo no veo que culmine el año 2025, la carta del diablo es alerta, peligro y también su salud está en riesgo. Vamos a tener un episodio de idas y venidas con su salud. Le sorprende un tema de estrés, ansiedad, de depresión", expresó.

Luego, la vidente comentó que la carta indicaba que la entonces presidenta no llegaría a terminar el 2025 en su puesto e incluso, reveló que sería por una traición de quienes la rodeaban, hablando así de una posible movimiento para sacarla.

"La carta del diablo indica que no va a continuar con su gobierno, sigue saliendo más destapes y me marca el mes de marzo, un mes de donde tiene que cuidarse de sus enemigos porque la misma gente que la rodea, la traiciona. Esta carta dice que queda poco tiempo, así que vamos a ver que sucede", señaló.

La predicción de Soralla de los Ángeles sobre salida de Dina Boluarte en Radio Karibeña pic.twitter.com/nPoZA5GbeZ — Yulissa2024 (@Yulissa20221723) October 11, 2025

La vacancia de Dina Boluarte

Ese mismo 7 de diciembre, Dina Boluarte asumió la presidencia. Su gobierno estuvo marcado por protestas que dejaron más de 60 muertos, según la Defensoría del Pueblo. También enfrentó varias mociones de vacancia por "incapacidad moral".

El 9 de octubre del 2025, el Congreso aprobó su destitución: La presidenta Dina Boluarte fue vacada por decisión del Parlamento. Su mandato terminó con 1,037 días en el poder. Durante la madrugada del viernes 10 de octubre, José Enrique Jerí Oré juró ante el Pleno del Congreso como nuevo presidente de la República.

De esta manera, Dina Boluarte no terminó su mandato y fue destituida antes de que termine el año 2025. Esto fue una predicción que la vidente Soralla de los Ángeles leyó en sus cartas a finales de diciembre de 2024, confirmando así su exactitud al momento de leer sus cartas.