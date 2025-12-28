¡Todo se acabó! Alejandra Baigorria anuncia el fin de su matrimonio con Said Palao

La empresaria Alejandra Baigorria ha tenido muchos logros en el 2025 en sus emprendimientos, apareciendo en una película como actriz de doblaje y finalmente casarse con su pareja Said Palao. Lamentablemente, la pareja ha anunciado el fin de su matrimonio en medio de su viaje Los Alpes Suizos.

¿Terminaron en menos de un año?

Alejandra Baigorria es una de las exchicas realitys que ha logrado convertirse en un éxito en el mundo empresarial con su marca de ropa y su salón de belleza. Aunque no ha tenido muy buena suerte en el amor por muchos años, encontró a su alma gemela con Said Palao, un chico reality de 'Esto es Guerra'.

Actualmente, la pareja se encuentra en medio de una viaje en Los Alpes Suizos junto al hermano de la empresaria, como cada año. Según se viene difundiendo en las redes sociales, Baigorria y Said habrían tenido una fuerte discusión en medio de su paseo que podría acabar con su matrimonio.

Recordemos que la boda de la empresaria se cotizó como una de las más sonadas del año, ha generado mucho contenido hasta meses después. La joven invirtió mucho dinero en cada detalle, que luego recuperó ya que transmitió todo para sus suscriptores en su cuenta de Instagram.

Todo parecía indicar que Alejandra Baigorria y Said Palao habrían unido sus vidas para siempre con planes de formar una familia juntos, pero todo parece que llegará a su fin tras una fuerte discusión en su viaje, que viene viralizándose en las redes sociales.

¿Los planes de una familia?

Desde hace años se conoce que Alejandra Baigorria quiere convertirse en madre desde hace mucho tiempo, pero sus relaciones pasadas no terminaban bien. Aunque ahora, Said Palao parecía ser el hombre indicado para ella para soñar con tener una familia e incluso, revelaron que estarían en búsqueda para ser padres en el 2026.

Todos estos sueños parece que habrían llegado a su fin, luego que se anunciará el fin de su matrimonio, pero se desconoce los motivos de su separación. Solo se dio a conocer que tuvieron una fuerte discusión tras su viaje de fin de año.

De esta manera, todo parece indicar que se trata de una broma del Día de los Inocentes que se celebra hoy 28 de diciembre. Alejandra Baigorria y Said Palao no han informado sobre ningún rompimiento y se mantienen muy unidos como pareja.