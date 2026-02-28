Hermana de Hugo García se quiebra al saber que será papá con Isabella Ladera: "¡Me voy a poner a llorar!"

Hugo García vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al compartir con su familia que será papá junto a Isabella Ladera. El exchico reality decidió grabar la reacción de su hermana y su sobrina, y el resultado fue un video lleno de sorpresa y mucha emoción que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Así reaccionó la hermana y sobrina de Hugo tras saber que será papá

Hugo García sorprendió a su familia con la noticia de su paternidad, generando una reacción totalmente sincera y conmovedora que conquistó a sus seguidores. En el video publicado en sus redes, se observa cómo Hugo prepara la sorpresa de una manera especial. Primero les pide a su hermana y a su sobrina que cierren los ojos sin decirles de qué se trata, creando suspenso antes del gran anuncio.

Durante ese momento, se escucha a Hugo decir: "No pueden ver, ah", y luego saca las pruebas de embarazo. Su hermana, intrigada por la situación, reaccionó con curiosidad y preguntó: "¿Qué nos vas a hacer?". La escena se volvió aún más tierna cuando la sobrina intervino con total confianza y dijo: "Yo sí confío en el tío Hugo".

Ese detalle conmovió a muchos usuarios y al mismo Hugo, ya que mostró la cercanía y cariño dentro de la familia. Segundos después, Hugo les pidió que abrieran los ojos y lanzó el anuncio.

"Ya abran", dijo el exchico reality, dejando ver las pruebas de embarazo. Su hermana mayor no podía creer lo que estaba viendo y empezó a repetir: "¡No! ¡No! ¡No!", evidenciando la sorpresa del momento. Luego, Hugo confirmó la noticia con una frase directa y emocionante: "Vas a ser tía".

@garciasilvahugo Les gustaría q haga un video con alguna reacciones q tengo? ♬ sonido original - HUGOGARCIA

Fue ahí cuando la emoción la superó por completo y se quebró frente a cámaras. Con la voz entrecortada, su hermana expresó su emoción.

"¡No! ¿Es en serio? ¡No! Me muero... Ay, me muero. Me voy a poner a llorar. Ay, felicitaciones", dijo la hermana de Hugo mientras lo abrazaba con mucha emoción. La escena mostró un momento real y lleno de amor familiar.

La reacción que se hizo viral en redes

El video generó miles de comentarios por la emotiva reacción de su hermana, quien no pudo contener la emoción tras enterarse de la noticia. Mientras tanto, su sobrina solo observaba sorprendida, mientras Hugo sonreía feliz por compartir una etapa tan especial.

En el mismo clip, el exchico reality escribió: "Reacción de alon (estaba temblando)", dejando claro lo impactante que fue la noticia para su familia.

Además, interactuó con sus seguidores y les preguntó si les gustaría ver la reacción de sus familiares o amigos. Señaló que tiene algunas grabaciones guardadas de esos momentos.

"'Yo sí confío en el tío Hugo' ¡Me mató! ¿lLes gustaría q les haga un video con algunas reacciones que tengo?", escribió.

En conclusión, la reacción de la hermana y sobrina de Hugo García dejó en evidencia lo feliz y especial que es esta nueva etapa en su vida. El anuncio de que será papá junto a Isabella Ladera no solo emocionó a sus seguidores, sino también a sus seres más cercanos, quienes celebraron la noticia entre gritos, abrazos y mucha alegría.