Mayra Goñi expone cercanía de Flavia López y Patricio Parodi con llamada en vivo: "¿Cuándo te vas a poner las pilas?"

En los últimos días, los rumores de un posible romance entre Patricio Parodi y Flavia Laos han cobrado fuerza tras ser vistos juntos varios fines de semana. La situación dio un giro cuando Mayra Goñi se pronunció en un programa de streaming y los confrontó en vivo, generando un momento incómodo que rápidamente se viralizó.

Mayra Goñi los pone en aprietos en pleno programa

Durante su participación en el programa de YouTube "Sin Más Que Decir", Mayra Goñi fue consultada sobre el beso que Flavia López y Patricio Parodi protagonizaron en el reality Esto Es Guerra. Lejos de esquivar la pregunta, la actriz opinó sin filtros y dejó entrever que habría visto algo más que una simple actuación.

"Yo vi su beso actuado pero se vio bien natural como si hubieran ensayado. Pero te paso algo asi como si sentiste algo por el actor por que esa acariciada de carita es otras cosa.....Uy pero de verdad yo te vi en una fiesta con él", comentó Mayra dejando expuesta a Flavia López quién prefirió no hablar al respecto.

El comentario sorprendió a los presentes y elevó la tensión en el set. Más adelante, cuando Flavia intentó preguntarle a Mayra sobre su relación con el streamer Neutro, la actriz evitó profundizar en su vida personal, pero no dudó en volver a poner el foco sobre la modelo.

"Patito que más quieres una chica guapa, ya paracticaron los besitos hasta hay quimica. Hasta le besa la manito yo los he visto el sábado", comentó Mayra alborotando el set de televisión.

La situación escaló aún más cuando Mayra decidió llamar en vivo a Patricio Parodi para preguntarle directamente sobre su vínculo con Flavia.

"Hola Patricio como estas estoy acá con Flavia pero con Flavia la nueva... Pato que pasa hermano te veo en televisión en ampay con besos con Flavia pero dice que está soltera, ¿Cuándo te vas aponer las pilas hermano?", le preguntó al aire, A lo que Patricio respondió: En esas imágenes que pasan no hay ningún beso, me van a seguir viendo con mis amigos y amigas"

Patricio responde y Daniela Darcourt lanza advertencia

Tras esas declaraciones, Daniela Darcourt decide tomar la iniciativa y pregunta directamente al chico reality si tendría algún gusto romántico con la joven modelo. Ante esto, Parodi decidió no responder y que son solo amigos que los seguirán viendo juntos compartiendo.

"¿Te gusta Flavia López o no?", le preguntó la salsera, y Patricio dijo: "Mis cosas me lo guardo para mí, de ahí les cuento lo que quiero que sepan, sino no se los cuento. Para sapos se van al lago, a mi me gustan los perros, pericotes, pero no los sapos. Somos amigos y nos van a seguir viendo juntos nada más, no tengo nada más que decir".

Tras la respuesta de Patricio Parodi en el programa en vivo, Daniela Darcourt decidió mandar tremendo mensaje como indirecta para Flavia López. La salsera señaló que si una persona niega y no acepta a una persona ya sea como saliente o pareja, no estaría bien. Además, de que si López sale en un ampay, el 'Pato' podría expresar su molestia.

"Hombre que tiene cuchi por fuera y por delante te niegan, entiende, ahí no es. Ojalá que si mañana sale un ampay de Flavia divirtiéndose con otra persona, él no ponga la cara que está poniendo ahorita", dijo la cantante de salsa.

El cruce de declaraciones encendió aún más las especulaciones sobre el vínculo entre Patricio Parodi y Flavia López. Mientras Mayra Goñi insistió en evidenciar la cercanía entre ambos, Parodi reafirmó que solo mantienen una amistad. Sin confirmaciones oficiales, la historia continúa alimentando rumores.