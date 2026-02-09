¿Regresaron? Mayra Goñi y streamer Neutro son captados de nuevo juntos en discoteca

La relación entre Mayra Goñi y Neutro después de estar separados hace meses, parece que la parejita estaría dándose una nueva oportunidad tras reencontrarse en el lanzamiento de Flavia Laos y Milenka Nolasco. Es así como ambos fueron vistos juntos en una discoteca.

¿Mayra Goñi regresó con Neutro?

El programa de 'Amor y Fuego' revelaron imágenes del encuentro que tuvo Mayra Goñi con el streamer Neutro. Si bien en el evento de Milenka Nolasco y Flavia Laos, no se saludaron y estuvieron juntos, parece que todo fue una forma de distracción. Ya que al día siguiente, ambos fueron captados juntos en una discoteca del sur luciendo muy juntitos.

En las imágenes se puede ver cómo la actriz tiene una mirada muy enamorada hacia el joven streamer. Ambos estuvieron hasta las 5 de la madrugada en el centro nocturno, luego la joven fue llevada a su casa en Lima por la seguridad de Neutro.

¿Qué dijo Neutro?

En el evento de lanzamiento de la canción de Flavia Laos y Milenka Nolasco, el streamer afirma que llegó para apoyar a sus compañeras de streaming. Así mismo, señaló que no mantenía ningunna comunicación con Mayra Goñi. Es más dejó en claro que nunca tuvieron una relación sentimental, sino que fueron amigos.

"En el amor bien la verdad, ahorita enfocado en otras cosas que no sea amor. (¿No has visto a Mayra Goñi?) No la veo, pero si la veo, la saludo. (¿No terminaron ustedes?) Qué vamos a terminar, siempre fuimos amigos. Es lo que prevalece, la amistad. Si algún día ella quiere conversar, para eso son los amigos", expresó.

En aquel entonces, la actriz decidió no dar ninguna opinión a la prensa esquivándolos en cada momento. La artista mantuvo su distancia para no opinar acerca de su vida privada, pero asistió al evento para apoyar a su amiga cercana Flavia Laos.

Como se recuerda, Goñi y el streamer fueron captados en múltiples ocasiones en centros nocturnos con grupos de amigos, además de ser captados besándose en más de una ocasión en el 2025. Aunque se separaron, aún después de haberse regalo mutuamente regalos sumamente caros.

De esta manera, Mayra Goñi parece que está dándose otra oportunidad con el streamer Neutro. Aunque ambos no se acercaron en el evento de Flavia Laos y Milenka Nolasco, ambos fueron captados en una discoteca en el sur avivando así los rumores de una posible reconciliación de la pareja.