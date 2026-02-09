Luciana Fuster habló del buen momento en su relación con Juan Morelli: "Estoy contenta, cuidando mi vida privada"

Dese hace un tiempo, Luciana Fuster tomó distancia de los rumores sobre su vida sentimental y optó por mantener reserva respecto a su vínculo con el productor colombiano Juan Morelli. La Miss Grand International 2023 aseguró atravesar una etapa de tranquilidad y equilibrio personal, decisión marcada por su experiencia tras años de exposición mediática.

Luciana Fuster se sincera sobre su relación con Juan Morelli

Durante una reciente entrevista para 'Más Espectáculos', Luciana Fuster explicó las razones detrás de su decisión de no profundizar en su romance. La influencer aseguró sentirse en paz con el estilo de vida que lleva actualmente y remarcó que ese bienestar depende, en gran medida, de la reserva que mantiene.

"Bien amigos, sí, estoy todo tranquilo, sí, viajando, yendo, viniendo y así es como quiero estar, sin hablar de más, sin ya exponer mi vida privada, que ustedes saben que es algo que estoy cuidando mucho hace ya unos varios años y así estoy muy contenta", manifestó la joven, dejando en claro que su prioridad hoy pasa por la calma y la estabilidad emocional.

Además, Fuster reconoció que, durante gran parte de su carrera, su vida personal estuvo bajo constante observación, lo que la llevó a replantear los límites que desea establecer con el público. En ese sentido, fue enfática al explicar qué aspectos de su relación con Juan Morelli están dispuesta a mostrar.

"Sí, sí, lo que muestro y lo que quiero que sepan es lo que está a disposición de todos y ya", sentenció. Con esta declaración, la exreina de belleza dejó claro que ya no siente la necesidad de compartir cada detalle de su romance.

@rkt696 Luciana Fuster habla sobre su relación amorosa con Juan Morelli ♬ sonido original - rkt696

Luciana Fuster y sus nuevos proyectos profesionales

Por otro lado, Luciana Fuster reveló que continúa activa en el ámbito laboral y ha recibido llamadas relacionadas con nuevos proyectos, entre ellos, un posible acercamiento con la producción de Esto es guerra. No obstante, aclaró que prefiere tomarse las decisiones con calma.

Fuster reveló que ha sido contactada en varias ocasiones para evaluar un eventual regreso al reality de competencia, aunque todavía no existe nada concreto. Aun así, no ocultó su entusiasmo ante la posibilidad de volver al programa que marcó una etapa importante en su carrera.

"He recibido varias llamadas para saber si vuelvo, pero todavía, con calma y tiempo al tiempo. Esto es guerra tiene para rato y si me llamaran yo feliz, pero vamos a ver qué pasa", comentó. "(¿Como conductora?) Mira, imagínate, ustedes saben que es algo que me gustaría, sé que en EEG es difícil entrar como conductora, pero si recibo la llamada de visitar pues yo feliz de la vida", agregó.

Luciana Fuster atraviesa una etapa de tranquilidad y madurez, en la que ha optado por resguardar su relación con Juan Morelli y manejar con mayor cautela su exposición mediática. Sin dejar de lado sus proyectos profesionales, la exreina de belleza demuestra haber encontrado un equilibrio entre su vida privada y su carrera.