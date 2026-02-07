RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Luciana Fuster vuelve a la televisión y Choca Mandros la quiere como su compañera en "Estás en Todas"

Luciana Fuster compartió la conducción de "Estás en Todas" con Choca Mandros y dejó abierta la posibilidad de quedarse en el magazine.

Luciana Fuster reaparece en la TV y conquista como invitada en "Estás en Todas". (Estás en Todas)
07/02/2026

Luciana Fuster volvió a la televisión y lo hizo a lo grande. La ex Miss Grand apareció como invitada especial en el programa "Estás en Todas", donde compartió la conducción con Choca Mandros y dejó abierta la posibilidad de quedarse de manera permanente en el magazine de los fines de semana.

Luciana sorprende como invitada en 'Estás en Todas'

La presencia de Luciana Fuster no pasó desapercibida entre los televidentes. Desde hace varias semanas, el programa  "Estás en Todas" viene probando distintas figuras femeninas tras la salida de Natalie Vértiz. Este sábado la invitada sorpresa fue una de las más comentadas. Antes de darle la bienvenida oficial, Choca Mandros no dudó en llenarla de elogios en pleno programa.

"Arrancamos 'Estás en Todas' con todo lo que tú quieres ver y hoy tengo el gusto de decirles quién me va a acompañar este sábado. Guapísima, altísima, Miss hermosa, con ustedes hoy la inteligente, capa y bella: Luciana Fuster", dijo el conductor.

Luciana se mostró natural, relajada y feliz de volver a la pantalla chica. Con una sonrisa, saludó al público y a su compañero de conducción.

"Hola, buenos días Choquita, buenos días Perú. Qué rico estar aquí acompañándote", expresó la modelo al iniciar el programa.

Durante la emisión, ambos demostraron buena química. Hubo bromas, comentarios espontáneos y una dinámica fluida que fue bien recibida por el público. Incluso, Choca destacó lo activa que ha estado Luciana en el último año, tanto en viajes como en proyectos personales y dejó entrever que la ex reina de belleza podría quedarse.

"Es que tú estás en todas amiga, el año pasado te he visto por todo el mundo", señaló Choca. "Así me siento, como que estoy en todas y tengo que estar a la altura", respondió Luciana. "Tú tendrías que estar acá, hoy nos acompaña y esperemos que también sea más adelante", destacó Choca. "No depende de mí, pero yo encantadísima si es que ustedes así lo deciden", contestó Luciana.

La salida de Natalie Vértiz y el espacio libre

Como se recuerda, Natalie Vértiz dejó "Estás en Todas" tras varios años como conductora. Fue el propio Choca quien explicó que la decisión se dio porque Natalie está enfocada en su carrera como influencer a nivel internacional.

"Le está yendo súper chévere como influencer a nivel internacional, la verdad es que tomamos esta decisión con mucha pena. Son 6 años que compartimos con ella", comentó en su momento el conductor.

Por ahora, no hay nada confirmado sobre si Luciana Fuster se quedará como conductora. Sin embargo, su participación dejó una muy buena impresión y reavivó la expectativa entre los seguidores del programa. Su carisma, soltura frente a cámaras y conexión con Choca Mandros la ponen como una fuerte candidata.

En conclusión, habrá que esperar los próximos programas para saber si la aparición de Luciana Fuster fue solo por un día o si marca el inicio de una nueva etapa en "Estás en Todas". Lo cierto es que ella ya dio de qué hablar y el público está atento a lo que venga.

