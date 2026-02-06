Exesposa de Renato Tapia sorprende con contundente mensaje en redes: "Me he guardado cosas para no estallar"

Han pasado más de dos años desde la separación oficial entre Andrea Cordero y Renato Tapia, pero la expareja sigue en el centro de la atención mediática. Esta semana, la influencer y empresaria reapareció en Instagram con un mensaje que refleja el desgaste emocional que ha vivido desde el término de su relación con el futbolista.

Publicación contundente de Andrea Cordero

La exesposa de Tapia sorprendió a sus seguidores con un post cargado de sinceridad. En su mensaje, Andrea admitió estar exhausta de soportar situaciones injustas y de callar por no generar "ruido". Aunque no mencionó nombres, sus palabras hicieron que muchos relacionaran directamente el contenido con el futbolista.

"Aparezco por aquí después de muchísimo tiempo solo para decir lo que ya no puedo callar. Estoy HARTA —de verdad, harta hasta los huesos— de los sinvergüenzas, de los abusivos, de los mentirosos y de los manipuladores. No tienen idea de TODO lo que me he tragado sola durante años, de cuántas cosas me he guardado para no estallar, para no romper, para no hacer ruido", escribió Cordero.

Además, Andrea explicó que ha lidiado con un constante agotamiento emocional mientras intentaba mantener la paz familiar y continuar con sus proyectos personales.

"Estoy sobrepasada. Exhausta. Agotada de recibir golpe tras golpe mientras intento seguir de pie. He hecho hasta lo imposible por maternar en paz, por sacar mis proyectos adelante, por mirar lo bueno, por no engancharme, por confiar en la justicia —evidentemente la divina porque la otra para algunos no existe", agregó.

En otro fragmento del mensaje, la influencer enfatizó la injusticia que ha sentido y cómo decidió dejar de callar.

"Ya no puedo más. La rabia me quema por dentro porque es la indignación de la injusticia, del abuso y del cansancio de cargar con cosas que nunca fueron mi responsabilidad. Esto que quema y jode tanto, hoy deja de ser silencio", concluyó.

Mensaje de Andrea Cordero en Instagram.

El difícil proceso tras la separación

Andrea Cordero y Renato Tapia compartieron más de 10 años de relación y son padres de una hija. Durante su vínculo, proyectaron estabilidad ante el público, pero todo cambió a inicios de 2023, cuando se dio a conocer que Tapia tenía un hijo con Daniela Castro, situación que inicialmente no había sido reconocida legalmente.

Tras la noticia, Cordero enfrentó un aluvión de mensajes negativos en redes sociales, una experiencia que describió como devastadora. En 2025, durante una entrevista en el pódcast 'Cero Culpa', Andrea recordó que uno de los momentos más difíciles fue vivir la ruptura lejos de su país y sin contar con una red de apoyo cercana,

Con su reciente publicación, Andrea Cordero busca romper el silencio que la mantuvo callada durante años y mostrar que las dificultades no han quebrado su fortaleza. Sus palabras resaltan la importancia del bienestar emocional y de no asumir culpas ajenas, enviando un mensaje de resiliencia frente a los retos personales y familiares.