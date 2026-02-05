Novia del 'Churrito' Hinostroza reveló compromiso con el futbolista tras un mes de relación: "Yo elegí mi anillo"

Masiel Málaga, conocida como la "salsera achori", sorprendió al anunciar su compromiso con el futbolista Hernán Hinostroza, el 'Churrito', tras apenas un mes de relación. La pareja compartió la pedida de mano en redes sociales, generando reacciones y debate entre sus seguidores.

Masiel Málaga explica por qué aceptó el compromiso

En diálogo exclusivo con el programa América Hoy, Masiel Málaga contó detalles inéditos de la pedida de mano y reveló que recibió no uno, sino dos anillos de compromiso, pese al corto tiempo que llevaba con Hinostroza. Según explicó, el futbolista quiso que ella forme parte activa de la elección de la joya, lo que convirtió el gesto en algo aún más significativo para ambos.

"(¿Tú crees que sentó cabeza contigo?) Mira, la verdad que no sé, pero lo que sí puedo dar crédito es que han habido cambios muy positivos y me dijo, sabes, quiero que tú elijas tu anillo porque quiero que te guste", declaró la salsera, dejando entrever que percibe una transformación en la actitud del deportista.

Masiel también precisó que la decisión de comprometerse no surgió de manera impulsiva. Por el contrario, aseguró que ambos conversaron sobre el futuro desde las primeras semanas de la relación y coincidieron en su deseo de consolidar una familia. Para ella, el compromiso representa una señal clara de ese objetivo compartido.

"Yo elegí este anillo que me encanta, así que el 30 de este mes cumplimos un mes de novios con la idea de casarnos, obviamente, y trajo este anillo porque a él le gusta este anillo, así que son mis anillos de compromiso", comentó la cantante, reafirmando que la relación avanza con miras al matrimonio.

¿Quién es Masiel Málaga y por qué genera atención?

Masiel Málaga tiene 32 años y es conocida artísticamente como la "salsera achori". Nació en Ventanilla, Callao, y creció en un entorno complejo en Pachacútec, experiencia que marcó su identidad musical y su conexión con los barrios populares. Su propuesta se centra en la salsa urbana y tropical, con letras que abordan el empoderamiento femenino.

A lo largo de su carrera, Masiel logró posicionarse en escenarios populares y construir una base sólida de seguidores gracias a su estilo frontal y a su cercanía con el público. En el plano personal, es madre soltera de tres hijos, un aspecto que también forma parte de su discurso artístico y de su visión de vida.

El compromiso con Hernán Hinostroza, anunciado en febrero de 2026, marcó un nuevo capítulo en su historia personal y la colocó nuevamente en el centro de la atención mediática. Pese a los comentarios que genera la rapidez del compromiso, la cantante sostiene que su decisión responde a la madurez y a la claridad que ambos tienen sobre lo que buscan a futuro.

El compromiso entre Masiel Málaga y Hernán 'Churrito' Hinostroza no pasó desapercibido y abrió el debate sobre las relaciones que avanzan a paso acelerado. Sin embargo, la salsera defendió su decisión y aseguró que se trata de una elección consciente, respaldada por conversaciones previas y por un proyecto de vida compartido.