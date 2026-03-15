Productor de eventos Jhon Leyva perdió la vida en ataque armado tras concierto en San Martín de Porres

El asesinato del productor de eventos folclóricos Jhon Leyva ha generado conmoción en el mundo artístico y entre los seguidores de la música andina. El empresario fue atacado a balazos la madrugada del domingo 15 de marzo en los exteriores del local Imperial de Pro, ubicado en la Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres.

Detalles del ataque frente al local Imperial de Pro

Según las primeras informaciones recogidas por la Policía Nacional del Perú, el atentado se registró alrededor de las cinco de la mañana. Testigos indicaron que un sujeto armado se acercó al vehículo en el que se encontraba Leyva y disparó repetidas veces antes de escapar.

Los agentes que llegaron al lugar hallaron varios casquillos de bala en la escena. De acuerdo con las versiones policiales, el atacante habría efectuado hasta 15 disparos contra el productor. En total, los peritos encontraron nueve casquillos en el lugar del crimen.

El sonido de las detonaciones generó pánico entre vecinos y comerciantes de la zona, quienes buscaron resguardarse al escuchar los disparos. Cámaras de seguridad cercanas también habrían captado parte de lo ocurrido, material que ahora forma parte de las investigaciones.

Tras el ataque, Leyva todavía presentaba signos vitales. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo mientras solicitaban ayuda médica. Sin embargo, según testimonios recogidos por medios locales, los paramédicos no llegaron a tiempo.

Finalmente, un patrullero trasladó al productor al Hospital Sergio E. Bernales, también conocido como Hospital de Collique, donde los médicos confirmaron que ingresó sin vida.

Jhon Leyva era natural de Áncash y había logrado consolidarse como uno de los promotores de eventos folclóricos más activos del circuito artístico. En su cartera de artistas figuraban reconocidas cantantes del género como Sonia Morales, Dina Páucar y Yarita Lizeth Yanarico.

Además, trascendió que desde el año 2023 el empresario habría sido víctima de extorsiones por parte de delincuentes que exigían pagos de hasta 30 mil soles por evento. Incluso, en una ocasión habría entregado 2.500 soles por temor a represalias contra su familia.

#EnVivo San Martín de Porres: asesinan a promotor de eventos, Jhon Leyva, tras salir de local de conciertos



Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/zLv8mA77jr pic.twitter.com/nigEi7xwrI — América Noticias (@noticiAmerica) March 15, 2026

Artistas reaccionan tras la muerte del productor

La noticia del crimen generó numerosas reacciones dentro del ambiente musical. Uno de los primeros en pronunciarse fue Ernesto Pimentel, conocido por interpretar al personaje de La Chola Chabuca. A través de sus redes sociales, el artista expresó su tristeza por la pérdida y destacó el trabajo que Leyva realizó por el folclore.

"Otro domingo levantarse exaltado preocupado por una llamada te dicen que mataron a Jhon Leyva. El folclor hoy pierde a un hombre apasionado y convencido por la importancia del folclor. Hoy en su partida solo me queda agradecer lo que le dio al folclor y pedir pedir a las autoridades celeridad", escribió.

Por su parte, la cantante Sonia Morales también compartió un mensaje en el que lamentó profundamente la muerte del productor y cuestionó el clima de inseguridad que afecta al país.

"Hasta cuando la inseguridad... nadie está a salvo con tanta delincuencia, cómo se puede quitar la vida de un ser humano como si no valiera nada? pedimos al gobierno que haga algo contra tanta delincuencia. Mi más sentido pésame a su amada madre y a toda su familia. Adiós Jhon Leyva, que el divino todo poderoso te tenga en su gloria. Es una noticia tan dolorosa y difícil de creer... descansa en paz, amigo.", escribió.

El asesinato de Jhon Leyva ha dejado consternado al mundo del espectáculo y especialmente al sector del folclore peruano. Su trabajo como promotor permitió llevar a diversos artistas a escenarios importantes, consolidando eventos que reunían a miles de seguidores del género.