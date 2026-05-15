Precio Uno se expande en Lima Norte con la apertura de su nueva tienda en Carabayllo

Con el objetivo de elevar su presencia en Lima Norte, Hiperbodegas Precio Uno realizó la apertura de su nueva tienda en Carabayllo. Este nuevo establecimiento se suma a sus sedes ubicadas en San Martín de Porres, Comas y Puente Piedra, y se convierte en el número 34 inaugurado a nivel nacional.

Con este movimiento, la marca continúa consolidando su participación como un actor clave para el ahorro de más de 350 mil habitantes de ese distrito. Asimismo, Precio Uno busca contribuir con el distrito generando empleo formal y mejorando la calidad de vida de los vecinos de Carabayllo.

Precio Uno abre nueva tienda en Carabayllo

Previo a la apertura de la nueva sede, Precio Uno identificó que el distrito de Carabayllo no cuenta con una gran oferta de canal moderno. Debido a esto, se halló una oportunidad para poder facilitar el acceso de productos a precios módicos y con un surtido completo para los vecinos de la zona.

A su vez, el establecimiento está generando más puestos de trabajo directos, contribuyendo al desarrollo económico de la comunidad. La gerente de Marketing y Comunicaciones de Precio Uno, Luciana Reátegui, remarcó que esta nueva sede tendrá una oferta de productos muy variados que incluye básicos, electrodomésticos, vestuario y muebles para el hogar.

"Remarcamos nuestro compromiso con los usuarios, y buscamos que el ahorro sea un estándar para todos nuestros consumidores. La apertura de esta nueva tienda lo evidencia, por ello continuaremos apuntando a tener mayor participación en la zona norte de Lima. Siempre brindando el mejor precio y una experiencia de compra eficiente", señaló Luciana Reátegui, gerente de Marketing y Comunicaciones de Precio Uno.

Como parte de esta gran apertura, Precio Uno Carabayllo brindará promociones exclusivas en productos seleccionados durante todo el mes. Asimismo, los usuarios del nuevo establecimiento podrán participar en el sorteo de una mototaxi que estará vigente hasta el 21 de mayo.

Karibeña y Precio Uno en inauguración de nueva tienda

En una activación que congregó a decenas de personas, Karibeña y la reconocida cadena Precio Uno unieron fuerzas para celebrar a lo grande la inauguración de una nueva tienda en Carabayllo. Con música, concursos y grandes sorpresas, los presentes disfrutaron de una jornada inolvidable.

Globos rojos y blancos decoraban el recinto mientras los divertidos muñecos interactivos de la marca hacían su aparición para animar a los asistentes. El carismático locutor de Karibeña fue el encargado de encender la chispa, invitando a todo el público a sumarse a las dinámicas preparadas especialmente para la ocasión.

El momento cumbre de la jornada llegó con los esperados concursos de baile. Con pasos improvisados, vueltas y mucha actitud, los participantes lo dieron todo en la pista para llevarse los grandes premios. Gracias a Precio Uno, se repartieron decenas de bolsas rojas cargadas con productos de primera necesidad.

Karibeña en la inauguración de Precio Uno.

En resumen, Precio Uno se posiciona inaugurando una nueva tienda en el distrito de Carabayllo. De esta manera, la cadena de hieprbodegas reafirma su compromiso de llevar ahorro y productos de calidad a más familias de la zona.