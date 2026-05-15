¿Boda o bebé? Ignacio Baladán sorprende con confesión sobre su futuro con Natalia Segura

Ignacio Baladán volvió a captar la atención del mundo del espectáculo luego de revelar que desea agrandar la familia junto a Natalia Segura, conocida popularmente como "La Segura". El exchico reality sorprendió al contar que la pareja ya conversa seriamente sobre tener un segundo hijo, incluso antes de pensar en una boda religiosa.

Ignacio Baladán quiere agrandar la familia con La Segura

Durante la conversación, Ignacio Baladán reveló que la idea de casarse por la iglesia quedó temporalmente en pausa debido a su deseo de tener un segundo hijo con Natalia Segura. El influencer explicó que ambos ya se encuentran casados por civil, pero todavía no han decidido si realizarán una ceremonia religiosa en el futuro.

"Estaba el tema de que nosotros nos casamos, pero por civil. No está el tema de si nos casamos por iglesia o no", comentó.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando confesó que actualmente intenta convencer a la creadora de contenido colombiana para volver a convertirse en padres. Entre bromas y sonrisas, Ignacio dejó claro que el crecimiento de la familia se ha convertido en una de sus prioridades personales.

"Yo le dije, amor, mira, si querés nos casamos por iglesia ahora o tenemos el segundo, vamos a elegir, las dos cosas no se pueden al mismo tiempo", expresó entre risas.

La respuesta del exchico reality rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la complicidad y cercanía que mantiene con Natalia Segura. Incluso, cuando el reportero le preguntó directamente si el matrimonio religioso se concretaría próximamente.

Ignacio respondió con un rotundo "no", dejando entrever que su enfoque actual está centrado en convencer a su pareja de tener otro bebé.

@rkt696 Ignacio Baladán y Natalia Segura desean tener un segundo hijo ♬ sonido original - rkt696

Ignacio Baladán se sincera sobre la salud de Natalia Segura

Por otro lado, Ignacio Baladán también habló sobre el complicado momento personal que atraviesa La Segura debido a la enfermedad crónica que afecta su espalda desde hace varios años.

El exchico reality explicó que recientemente Natalia utilizó un aparato especial como parte de un tratamiento médico que buscaba aliviar el intenso dolor que padece diariamente. Sin embargo, el procedimiento no tuvo los resultados esperados.

"Un aparato en la espalda donde tiene el dolor crónico y después de ahí venía la operación para ver si... pero bueno, no llegó a la operación porque no le sirvió el aparato", reveló.

El influencer admitió que tanto él como toda la familia mantenían la esperanza de que este tratamiento pudiera representar una mejora importante en la salud de Natalia. No obstante, confesó que el dolor continúa presente.

"Ese dolor crónico está ahí. Pero bueno, apoyándonos en familia", señaló.

A pesar de las dificultades, Ignacio Baladán dejó claro que seguirá acompañando a su esposa en cada etapa de este proceso médico. El uruguayo destacó la fortaleza que ha demostrado Natalia frente a esta enfermedad y aseguró que su papel es mantenerse a su lado en todo momento.

"Lo que me toca a mí es lo más fácil, que es acompañar... Pero a ella le tocó lo más complicado", manifestó.

Las declaraciones del exchico reality conmovieron a sus seguidores, quienes no tardaron en enviar mensajes de apoyo y fortaleza para la pareja. Mientras Ignacio Baladán sueña con agrandar la familia junto a Natalia Segura, ambos continúan enfrentando unidos los retos personales y de salud que se presentan en esta nueva etapa de sus vidas.