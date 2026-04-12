Ignacio Baladán y Natalia Segura conmueven al celebrar el primer año de su hijo: "Cambiaste todo para siempre"

A un año del nacimiento de su hijo Lucca, Ignacio Baladán y Natalia Segura conmovieron en redes sociales al mostrar la especial sorpresa que prepararon para celebrar esta importante fecha. Sus publicaciones no tardaron en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la unión familiar.

Ignacio Baladán y Natalia Segura celebran el primer año de su hijo con emotiva sorpresa

Este 12 de abril, Ignacio Baladán y Natalia Segura, conocida en redes como 'La Segura', compartieron un emotivo video con la sorpresa que prepararon por el primer cumpleaños de su hijo Lucca. En las imágenes, el pequeño sale de su habitación y queda maravillado al ver la decoración con globos y peluches organizada por sus padres.

A lo largo del clip, el menor observa cada detalle con los ojos bien abiertos y una gran sonrisa, enterneciendo a los seguidores de la pareja. Luego, el exintegrante de 'Esto es guerra' y 'La Segura' se acercan para abrazarlo y mostrarle su torta decorada, compartiendo juntos un emotivo momento que culmina con la clásica foto del recuerdo por esta fecha especial.

"Feliz primer cumpleaños mi amor chiquito. ¡Llegaste hace un año y cambiaste todo para siempre! Te amamos", escribió la influencer en la publicación, acompañando el video que rápidamente se viralizó.

Como era de esperarse, los usuarios en redes sociales no tardaron en reaccionar con mensajes llenos de cariño hacia el pequeño que destacaron la tierna reacción del niño, calificando el momento como uno de los más conmovedores.

"Dios mío bendito, se nos creció", "Demasiado para mi corazón, es divino Lucca", "Esa cara de felicidad que puso", "Su carita, qué bello" y "Tiene más consciencia que muchos. Su cara vale más que cualquier cosa", fueron algunos de los comentarios.

¿Ignacio Baladán y Natalia Segura tendrán un segundo hijo?

Recientemente, 'La Segura' e Ignacio Baladán llamaron la atención de sus seguidores al publicar un video en el que la influencer colombiana se realiza una prueba de embarazo, lo que desató especulaciones sobre la posible llegada de un nuevo integrante a la familia.

"Amor, te lo juro por mi hijo que no lo ha visto (la prueba)", decía 'La Segura', mientras el uruguayo le preguntaba: "¿Hace cuánto no te viene?". Ante ello, ella respondió: "No hace poquito sino que he tenido mucho sueño (...) La miramos al mismo tiempo".

No obstante, todo se trató de una escena preparada. La propia Natalia Segura aclaró la situación al responder a una seguidora sobre un supuesto embarazo.

"Hermana, obvio salió negativa, ¿vos crees que te voy a dar una noticia así?", afirmó, descartando por ahora la llegada de otro bebé.

En conclusión, Ignacio Baladán y Natalia Segura sorprendieron al pequeño Lucca por su primer añito de vida, regalándole un momento lleno de amor que emocionó a sus seguidores en redes sociales.