Participantes de 'La Granja VIP' salen a votar en las Elecciones 2026: ¡Así los recibió el público!

Los participantes de 'La Granja VIP' interrumpieron su encierro tras un mes para cumplir con un momento clave en el país: las Elecciones Generales 2026. Aunque continúan en competencia, salieron a sus centros de votación para ejercer su deber cívico y, por primera vez, tuvieron contacto directo con el público.

Participantes de 'La Granja VIP' salieron a votar

Este 12 de abril se vienen desarrollando las Elecciones Generales 2026 y, como parte de su deber ciudadano, los participantes de 'La Granja VIP' pudieron dejar momentáneamente el encierro para acudir a votar.

Desde muy temprano, los concursantes se dividieron en dos grupos y partieron en buses hacia sus respectivos locales. En el primero viajaron Mónica Torres, Cristian Martínez Guadalupe 'Cri Cri', Renato Rossini y las integrantes de 'Las Víboras', Samahara Lobatón y Shirley Arica. En el segundo vehículo se trasladaron los representantes de 'Los Reales': Pamela López, Paul Michael, Mark Vito, Gabriela Herrera y Diego Chávarri.

Durante su salida, algunos participantes no ocultaron su emoción por reencontrarse con el exterior, ya que era la primera vez en un mes desde el inicio de 'La Granja VIP'.

"¡Por fin! Libres e independientes por la voluntad de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende", exclamó Pamela López, recordando la célebre frase de José de San Martín al proclamar la independencia del Perú.

Por su parte, Mark Vito, exesposo de Keiko Fujimori, aprovechó para compartir un mensaje dirigido a los votantes sobre la elección de la próxima máxima autoridad del país.

"La gente que chambea debe ganar, la gente que habla educadamente", comentó el influencer.

Fanáticos y familiares acompañaron a los participantes de 'La Granja VIP'

La primera en ingresar a su local de votación fue la actriz Mónica Torres; sin embargo, agentes de la Policía Nacional del Perú restringieron el acceso de las cámaras, impidiendo registrar todo el momento. A su salida, la artista no pudo ocultar su emoción al relatar el cálido recibimiento que tuvo por parte del público y los miembros de mesa.

Otra de las participantes que acudió a votar fue Shirley Arica, quien fue reconocida por varios ciudadanos y fans de 'Las Víboras' que no dudaron en saludarla y grabarla mientras llegaba a su local. Tras ello, ingresó con normalidad y cumplió con emitir su voto.

En el otro grupo, Diego Chávarri llegó a Pueblo Libre, donde además de tomarse fotos con sus seguidores, fue sorprendido por su familia. Sus seres queridos lo recibieron con polos personalizados con su nombre y le entregaron regalos enviados por su madre, su hermana y sus sobrinos, como comida y frutas. También se reencontró con su pareja, Talía, quien lo abrazó y besó efusivamente.

Por su parte, Pamela López vivió un momento especial al reencontrarse con sus cuatro hijos en su centro de votación, además de recibir muestras de cariño de sus seguidores, quienes le entregaron diversos obsequios. Una situación similar vivió Gabriela Herrera, quien fue recibida por el 'Team Reales' con globos y un oso de peluche en señal de apoyo.

Mark Vito también fue sorprendido por su pareja Leslie y su suegro, quienes llegaron para acompañarlo en este importante momento. En tanto, Samahara Lobatón se cruzó con varios fanáticos quienes le pidieron que "no confiará en nadie" dentro del reality. Además, la influencer se encontró con su hermana Melissa y protagonizó un emotivo abrazo con su hijo menor, dejando ver su lado más sensible.

En conclusión, los participantes de 'La Granja VIP' vivieron una jornada distinta fuera del encierro, marcada por el cariño del público y el reencuentro con sus seres queridos, en medio de una fecha clave para el país como las Elecciones Generales 2026.