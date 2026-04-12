Diego Chávarri se quiebra tras reencontrarse con su novia en 'La Granja VIP': "He llorado a solas"

La reciente gala de eliminación de La Granja VIP Perú dejó emociones intensas tras la salida de una de sus figuras, pero también sorprendió con un momento romántico. La aparición de Talía, pareja de Diego Chávarri, marcó uno de los instantes más comentados y mostró el lado más humano del reality.

Talía respalda a Diego Chávarri en medio de la competencia

Durante su breve participación en el programa, Talía no solo mostró afecto hacia su pareja, sino que también dejó en claro su total confianza en él. Consultada por el conductor Yaco Eskenazi sobre si alguna actitud de Chávarri dentro del reality le había generado incomodidad, la joven fue contundente en su respuesta.

"Conozco a Diego, estoy segura de lo que tenemos, confío en él. De todas maneras nosotros conversamos antes de que él venga aquí y él me dio la tranquilidad de que todo iba a estar bien entre nosotros", afirmó, disipando cualquier duda sobre posibles conflictos derivados de la convivencia en el programa.

Además, Talía dejó entrever su respaldo absoluto al desempeño del exfutbolista dentro del reality, incluso con un tono distendido que arrancó sonrisas entre los presentes.

"Todavía no ha tenido la oportunidad, pero cuando la tenga, uy, ahí sí cuídense todos", comentó, sugiriendo que Chávarri podría asumir un rol más protagónico en la competencia en las próximas semanas.

Su intervención no solo reforzó la imagen de estabilidad en la relación, sino que también mostró una faceta poco conocida de la joven, quien, pese a su bajo perfil, se desenvolvió con naturalidad frente a las cámaras.

Diego Chávarri se quiebra al revelar lo que vive en el reality

El momento más emotivo de la noche llegó cuando Diego Chávarri no pudo contener las lágrimas durante el reencuentro con su pareja. Visiblemente afectado, el exfutbolista abrió su corazón y compartió detalles sobre lo difícil que ha sido su experiencia dentro del reality, revelando una faceta vulnerable que sorprendió a la audiencia.

"La gente no sabe cuántas veces he llorado a solas en mi almohada y he tenido que ser fuerte para estar para todos, porque personalmente siento que estoy presente para mis compañeros. He tenido que derramar lágrimas por mi familia, por Talía, por mi mamá, mis sobrinitas, por todas las personas que quiero", confesó.

Sus palabras evidenciaron el desgaste emocional que implica la convivencia y la presión constante del programa, así como el peso de la distancia con sus seres queridos. En ese contexto, la visita de Talía se convirtió en un impulso anímico fundamental para continuar en la competencia.

"Es muy duro, no quiero que ese momento se acabe, de verdad quisiera que se quede o irme con ella... Gracias porque necesitaba esa inyección de amor", agregó, dejando en claro la importancia del apoyo emocional en medio de la exigente dinámica del reality.

En conclusión, la aparición de Talía en La Granja VIP Perú no solo aportó un momento romántico, sino que también permitió conocer una faceta más íntima de Diego Chávarri, alejándose de la imagen competitiva que suele mostrar en pantalla.