Laura Spoya revela que aún tiene diente fracturado tras accidente: "No puedo pasar dos operaciones tan pronto"

Laura Spoya reapareció este sábado 28 de febrero en el programa "Al Sexto Día" tras someterse a una delicada operación a la columna por un aparatoso accidente. Su regreso a cámaras fue emotivo, pero evidenció que aún enfrenta secuelas físicas. La exreina de belleza reveló que mantiene un diente fracturado que le provoca sangrado.

Laura Spoya vuelve a trabajar pese a secuelas

Durante el programa, la exreina de belleza explicó que todavía necesita una intervención dental, pero no puede someterse a otra operación en este momento. Según detalló, una nueva cirugía implicaría extender su descanso médico, algo que no está en condiciones de asumir.

"Aún tengo un diente fracturado que sangra porque está fracturado, pero no puedo pasar por dos operaciones tan pronto (...) tengo que volver a trabajar porque tengo que mantener mi casa, amigos", expresó en vivo.

La conductora regresó al set utilizando una faja de titanio y tomando medidas de seguridad adicionales para evitar cualquier caída o golpe. El equipo de producción adecuó el espacio para reducir riesgos mientras ella cumple con sus funciones frente a cámaras.

Spoya reconoció que su médico le recomendó tres meses de reposo, pero optó por reincorporarse antes. "Ya estoy aquí en contra de mi doctor Salazar porque tenía que estar tres meses de descanso, pero necesitaba regresar porque el show debe continuar (...) es el primer día que logro no llorar durante el día", confesó.

Su retorno generó muestras de apoyo por parte de sus compañeros y seguidores, quienes destacaron su determinación y fortaleza en medio del proceso de recuperación.

¿Qué dijo sobre el joven que apareció tras el choque?

En el progama 'Al Sexto Día', Laura Spoya reapareció como conductora e inició con las declaraciones que dio la exreina de belleza mientras sre alistaba para el nuevo segmento. Es así como tras ser consultada sobre aquel joven que retiró sus cosas mientras era atendida tras su grave accidente.

"Si tengo que declarar algo, si es una investigación que no tendría por qué haber, porque yo he seguido los protocolos que se han tenido que seguir y he colaborado en cada paso como ha tenido que ser, yo creo que está de más", dijo.

Así mismo, la modelo señaló que siguió todos los protocolos y la investigación sigue su curso. Además, agregó que no tiene por qué dar una explicación sobre aquel joven que recogió sus cosas, y que era algo de su vida personal.

"Yo no tengo por qué dar una explicación de quién era la persona que estaba ahí o a dónde me dirigía porque pertenece a mi vida personal, no tiene nada que ver con el accidente", aclaró.

En conclusión, Laura Spoya volvió a la conducción de "Al Sexto Día" decidida a retomar su carrera pese a las secuelas físicas y emocionales del accidente. Aunque aún enfrenta complicaciones médicas, priorizó su trabajo y aseguró que cumplió todos los protocolos tras el choque.