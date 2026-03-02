Melissa Klug impacta con video en Maldivas nadando entre tiburones y preocupa fans: "Ay, qué miedo"

Melissa Klug volvió a estar en boca de todos tras compartir un impactante video desde sus vacaciones en Maldivas. La empresaria sorprendió al mostrarse nadando rodeada de tiburones y mantarrayas, una escena que generó asombro y miedo en redes sociales.

Melissa Klug sorprende al nadar con tiburones

Melissa Klug encendió las redes luego de publicar las imágenes donde se le ve dentro del mar, rodeada de tiburones y mantarrayas durante su paseo en Maldivas. Aunque se mostraba sonriente, muchos notaron que la situación parecía de alto riesgo.

"Maldives, me curaste y me sanaste. Eres simplemente increíble. No solo fue un viaje... fue mi medicina", se lee en su primera publicación.

La empresaria viajó junto a un grupo de amigas a este destino paradisíaco y decidió grabar cada momento de su aventura. En el clip se observa cómo los animales nadan a su alrededor mientras ella intenta mantener la calma y disfrutar la experiencia.

Como era de esperarse, las reacciones no se hicieron esperar. Varias seguidoras expresaron su preocupación y dejaron mensajes llenos de susto al ver la cercanía con los tiburones.

Comentarios como "Ay, qué miedo" y "Qué tal experiencia nadar con esos tiburones" reflejaron el impacto del video.

Lejos de asustarse, Melissa Klug explicó que para ella fue una vivencia única y llena de emoción. La empresaria aseguró que este momento le permitió sentir adrenalina y desconectarse de todo, en medio de su viaje por Maldivas.

"Nadando con tiburones, sin miedo y con el corazón lleno de adrenalina... la vida se vive así, ¡intensamente! Una experiencia maravillosa. Maldivas, me curaste y me sanaste!!! Eres simplemente increíble. No solo fue un viaje... fue mi medicina", escribió en su publicación, dejando en claro lo feliz que se sintió.

Jesús Barco y su cariñoso mensaje

Además, se conoció que la influencer incluso se sumergió con equipo de buceo para seguir explorando el mar y ver más peces y tiburones durante el recorrido. Esta actividad formó parte de su agenda turística en la isla, donde viene disfrutando de varios días de descanso.

Por si fuera poco, su pareja Jesús Barco también reaccionó al video y le dejó un romántico mensaje que llamó la atención de los usuarios. Melissa no dudó en responderle con cariño y reafirmar que su relación sigue fuerte.

Jesús Barco reacciona a video de Melissa Klug con tiburones. (Captura de pantalla)

"Te amo, mi amor, disfrútalo al máximo", comentó el futbolista en la publicación. "Gracias, mi amor, te amo, ya nos vemos pronto para estar juntitos", contestó la empresaria, demostrando que ambos atraviesan un buen momento sentimental.

En conclusión, Melissa Klug sorprendió al aparecer nadando con tiburones en Maldivas. La empresaria aseguró que fue una experiencia positiva y emocionante, mostrando que está disfrutando su viaje intensamente y viviendo nuevas aventuras sin miedo.