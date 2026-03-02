Madre de Adrián Villar difunde video donde joven se disculpa por muerte de Lizeth Marzano: "Es un daño irreparable"

El caso por la muerte de la deportista Lizeth Marzano sigue sumando revelaciones. Tras atropellarla el 17 de febrero en San Isidro, Adrián Villar permanece en detención preliminar. En medio del proceso, se difundió un video donde ofrece disculpas públicas por lo ocurrido. La grabación, compartida por su madre, Marcela Chirinos Ayala, se registró días antes de que su hijo fuera detenido.

Adrián Villar pide perdón por la muerte de Lizeth Marzano

En el video, el joven de 21 años se dirige directamente a la familia de la víctima y admite el profundo daño causado. Con voz serena, afirma que entiende la dimensión de la tragedia y el vacío que deja la ausencia de Marzano.

"Sé que Lizeth era una hija, una hermana, una deportista, estudiante, y sé que su ausencia ha dejado un vacío que no va a poder ser llenado jamás. Lamento muchísimo lo ocurrido, lamento muchísimo lo que hice. Y sé que esto es un daño irreparable. Soy totalmente consciente de la gravedad de lo que hice", expresa.

Villar también sostiene que colaborará con las autoridades durante todo el proceso de investigación. Según señala, desde el primer momento brindó la información que estuvo a su alcance y mantendrá esa disposición hasta que la justicia determine su situación legal.

"Soy consciente de eso y es por eso que desde el primer momento, dentro de lo que fui capaz, colaboré con las autoridades y eso seguirá siendo así hasta el final de este proceso. Con mucho respeto, ya no diré nada más al respecto. Y también con mucho respeto, pido a las personas cercanas a la familia que los apoyen y los sostengan en su dolor, mientras todo el debido proceso sigue su curso", se escucha decir en la grabación.

El joven enfrenta una posible condena que, según abogados penalistas, podría alcanzar hasta 15 años de prisión si el Poder Judicial determina su responsabilidad en el delito imputado.

La madre del joven respalda el mensaje

El video va acompañado de un pronunciamiento público de Marcela Chirinos, quien habló también en nombre del padre del investigado, Rubén Villar. La madre inició su mensaje expresando condolencias a la familia de la deportista fallecida.

"Como padres de Adrián, queremos expresar primero nuestro más profundo y sincero dolor por la partida de Lizeth Marzano. No hay día en que no nos pongamos en el lugar de su familia; su pérdida es una herida que nos conmueve en lo más profundo", manifestó.

Además, Chirinos aseguró que, pese a la gravedad de los hechos, su familia acompañará a su hijo durante todo el proceso judicial.

"Adrián es nuestro hijo y lo amamos. Es un joven de 21 años que hoy está enfrentando una realidad que jamás imaginó ni deseó", explicó. "Como familia, no le daremos la espalda en este proceso; nuestro deber como padres es acompañarlo para que, con la verdad y el corazón, asuma su responsabilidad frente a la justicia", añadió.

La madre también subrayó que están dispuestos a colaborar con la justicia de manera transparente y que viven el proceso con un profundo dolor.

"Sabemos que cometió un error gravísimo, pero eso no lo define como persona. Estamos aquí para apoyarlo, para que la justicia opere de manera transparente y para que, dentro de este inmenso dolor, pueda encontrar la forma de reparar, en lo que sea humanamente posible, el daño causado", indicó.

