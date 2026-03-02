Revelan chats de Adrián Villar con sus padres y Francesca Montenegro tras atropello a Lizeth Marzano

El caso por la muerte de la deportista Lizeth Marzano sigue remeciendo al país. Nuevos chats y llamadas de Adrián Villar, difundidos en medio de la investigación, han causado fuerte impacto al mostrar cómo reaccionó horas después del atropello ocurrido en San Isidro.

Estas conversaciones, extraídas de su celular, incluyen mensajes con sus padres y su entonces pareja Francesca Montenegro. Mientras tanto, la audiencia de prisión preventiva en su contra fue suspendida y reprogramada, lo que mantiene la atención pública sobre el proceso judicial.

Chats de Adrián con sus padres revelan su reacción tras el accidente

El caso por el atropello y muerte de Lizeth Marzano ha dado un nuevo giro con la difusión de conversaciones que evidencian la preocupación del joven Adrián Villar luego del hecho. Los mensajes se habrían enviado poco después del accidente y muestran que buscaba orientación sobre qué hacer.

Según los registros que reveló "Cuarto Poder", Villar llamó a su padre cerca de la medianoche y mantuvo una larga conversación en la que habría contado que chocó con "alguien o algo". Además, señaló que no había consumido alcohol y que se sentía confundido por lo ocurrido.

En los chats también se observa su inquietud por las cámaras de seguridad a lo largo del recorrido. Ante esta advertencia, su padre respondió con un mensaje breve que ahora forma parte de la investigación.

En uno de los mensajes, Adrián escribió: "Porseacaso hay cámaras desde todo el camino del accidente hasta el depa, en todas las cuadras". "Ya sé, estamos pensando", contestó su padre. Estas palabras han generado diversas reacciones debido al contexto en que fueron enviadas.

Otro de los aspectos que llamó la atención fueron los mensajes de su madre, quien le expresó apoyo emocional y le pidió enfrentar la situación con sinceridad. Su respuesta ha sido interpretada como una postura distinta dentro del entorno familiar.

"Tengo la cabeza un poco confusa... lo único que quiero que sepas es que estaré contigo en esto, solo hay que afrontar con la verdad y valentía. Piensa cómo lo afrontamos en lugar de encubrir cosas, estaré acompañándote en todo. Cualquier decisión, quiero que me avisen (Estamos viendo hablar con el papá de Fran) Crees que pueda ayudar tal vez tiene un amigo que vea esto", se lee.

El polémico chat de Adrián Villar y Francesca Montenegro

Asimismo, también se difundieron conversaciones con su entonces pareja, Francesca Montenegro, destacó la capacidad de su padre como abogado y su cercanía emocional con él. Además, mencionó a su madre y la posibilidad de conseguir ayuda profesional.

"(¿Puedes ver algo más de esto?) Buscaré. Te juro, mi papi puede ser todo lo raro y extraño que puedo decir siempre, pero buen abogado es, tipo de verdad... Para mí no hay mejor defensor que uno que te quiere y conoce... Mi mamá pregunta si quieres que le cuente para ver si te pasa uno de sus peces gordos", escribió.

La investigación sostiene que estos mensajes ayudan a reconstruir las horas posteriores al atropello, ocurrido el 17 de febrero por la noche. Según las pericias, el joven habría huido del lugar sin auxiliar a la víctima, lo que agravó la indignación ciudadana.

En conclusión, los chats y llamadas revelados muestran cómo reaccionó Adrián Villar tras el atropello que terminó con la vida de Lizeth Marzano. Las frases sobre cámaras, abogados y "peces gordos" han generado fuerte debate. Mientras la justicia sigue su curso, el país espera que el proceso avance con claridad y se determinen responsabilidades.