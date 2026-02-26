Padre de Adrián Villar trató de hablar con familia de Lizeth Marzano tras accidente: "Cometió un delito"

Desde que se informó del atropello a la deportista Lizeth Marzano a manos de Adrián Villar, ha salido a la luz nueva información que contrastaría con la primera versión que dio la familia del conductor. Ahora, se han revelado una conversación que hizo el padre de Adrián admitiendo la culpabilidad de su hijo.

La llamada del padre de Adrián Villar

El padre de Adrián, Rubén Villar, se comunicó con una persona cercana a Gino Marzano el pasado 19 de febrero a las 11:02 p.m. porque quería tener una comunicación con él. Así mismo, reveló que se sentía mal por toda la situación en que su hijo fue el causando del fallecimiento de la deportista Lizeth Marzano.

"Entiendo cómo se debe encontrar Gino, lo que quería que sepa que evidentemente yo me siento mal con todo esto. Lamentablemente mi hijo es el que ha causado ese accidente. Él era el que estaba manejando, mi hijo ya se puso a derecho y él va a asumir, a todos nos duele, a mí la verdad no me salen las palabras para él (Gino Marzano), para toda su familia, este es un momento muy doloroso", expresó en el audio.

Además, el papá del conductor afirmó que su hijo estuvo hospitalizado y en estado de shock después del accidente a la campeona nacional. Afirma que después de recuperarse se presentó para hacerse cargo de sus acciones, según informa en el audio compartido por el programa 'Magaly TV: La Firme'.

"Mi hijo ha estado en shock, ha estado mal, es un muchacho de 21 años, él ha estado hospitalizado en la clínica. Ni bien ha salido, ha decidido ir a ponerse a derecho, ya lo hizo, no quería que pase más tiempo para poder hablar. Yo apenas me he enterado de esto porque él ha estado en una crisis. Es un buen muchacho, cometió un delito, un error, no supo actuar en el momento, él está dispuesto a asumir", aclaró.

Desmienten su versión

El comandante general de la Policía Nacional, desmintió la versión del abogado de Adrián Villar y de su padre, donde decían que pasó por un dosaje etílico en una clínica privada tras el atropello a Lizeth Marzano y que estuvo hospitalizado, afirmando así que nunca fue tratado.

De esta manera, se ha revelado que el padre de Adrián Villar habría intentado comunicarse directamente con Gino Marzano, el hermano de la deportista Lizeth que falleció producto del accidente. Aunque señalaba que su hijo asumiría sus actos tras salir de su hospitalización, esto fue desmentido por la PNP.