Christian Cueva sobre la amenaza de extorsión contra Pamela Franco: "Gracias a Dios la Policía estuvo presente"

Pamela Franco y Christian Cueva llamaron la atención del público al presentarse en el programa Ke Rica Mañana de Radio Karibeña, donde estrenaron su nueva canción "El Perro del Hortelano". Durante la entrevista, además de promocionar su tema, el futbolista se refirió a la reciente amenaza de extorsión que recibieron previo a un evento en Trujillo.

Christian Cueva aclara extorsión en evento con Gerald Oropeza

En la entrevista, los artistas abordaron distintos temas, desde su incursión musical hasta situaciones personales que han marcado el año. Uno de los momentos más comentados surgió al tocar el tema de la amenaza de extorsión que recibieron antes de la "Pichanga por los 150k", evento en el que Pamela Franco debía presentarse y donde también participó Gerald Oropeza.

Cueva se mostró sincero y destacó la labor de la Policía Nacional del Perú, que permitió que el evento se realizara con total normalidad. El futbolista también agradeció el apoyo del público, que respondió con entusiasmo a pesar del incidente.

"Eso pasa siempre, pero gracias a Dios la Policía Nacional estuvo presente y eso dio la tranquilidad como garantía de que se pueda dar el evento. La gente pudo asistir y salió bonito", comentó Cueva. Además, añadió: "Yo infinitamente agradecido con ellos por el apoyo".

Pamela Franco y Christian Cueva anuncian "El Perro del Hortelano"

Por otro lado, entre risas y buena energía, Pamela y Cueva pusieron a sonar por primera vez el tema completo y hasta se animaron a cantarlo en vivo. En plena transmisión, se escuchó parte del pegajoso coro que ya empieza a sonar fuerte entre los oyentes. La cumbiambera aseguró que el tema está hecho para prender las fiestas y no dejar a nadie sentado.

"Si es por el chicharrón o por amor al chancho", cantaron juntos en vivo mientras sonaba el tema. "Está buena la canción. El fin de año no puede faltar en las reuniones o eventos. (Christian Cueva: Para el verano, para el verano). La fiesta de fin de año, 'El Perro del Hortelano' para que haga bailar", dijo Pamela emocionada.

La canción mezcla humor con ritmo sabroso, al mejor estilo de la cumbia peruana. Con frases graciosas y un toque de coquetería, la letra ya se volvió viral entre los fans.

"Dime que sí, dime que no y quedamos como amigos... Pero yo estoy dudando si es por el chicharrón o por amor al chancho. Mira lo que te pierdes, ella no tiene este cuerpazo. Tengo mil pretendientes y que tú ni me haces caso. Perro del Hortelano, no come ni deja comer. No me da su cariño, tampoco me deja querer", dice parte del tema que ya todos tararean.

Pamela Franco y Christian Cueva buscan afianzar su presencia en la música mientras siguen destacando en la vida pública. La combinación de humor, ritmo y cercanía con su público apunta a que "El Perro del Hortelano" se convierta en uno de los temas más recordados de fin de año, demostrando que la pareja mantiene su energía positiva y compromiso con sus seguidores.