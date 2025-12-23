Christian Cueva destaca a Pamela Franco como lo mejor en su año: "Estoy con una mujer maravillosa"

Pamela Franco y Christian Cueva acapararon la atención al presentarse en Radio Karibeña para estrenar su nueva canción "El Perro del Hortelano". En el programa Ke Rica Mañana, además de lanzar el tema, el futbolista reflexionó sobre su presente personal y la relación que mantiene con la cantante.

Christian Cueva asegura que Pamela Franco fue lo mejor de su año

Durante la entrevista, Pamela Franco y Christian Cueva tocaron diversos temas, desde la música hasta aspectos más personales. En medio de la conversación, surgió el comentario sobre las recientes "pichangas" que el futbolista habría perdido, lo que generó bromas sobre si este había sido o no un buen año para él.

Lejos de esquivar el tema, Cueva respondió con sinceridad y destacó que, pese a todo, considera que este año ha sido positivo gracias a su relación con la cantante.

"Definitivamente que sí ha sido mi año, estoy con una mujer maravillosa y hermosa, la verdad muy bien", expresó el futbolista, dejando en claro que su vínculo con Pamela Franco marca un punto alto en su vida reciente.

El futbolista recordó también su etapa en Ecuador, marcada por retos profesionales y personales, pero aseguró que este año fue clave para replantear prioridades. En ese proceso, su acercamiento a la música surge como una fase distinta, orientada a disfrutar sin presiones y a compartir proyectos junto a su pareja.

Pamela Franco y Christian Cueva anuncian "El Perro del Hortelano"

Por otro lado, entre risas y buena energía, Pamela y Cueva pusieron a sonar por primera vez el tema completo y hasta se animaron a cantarlo en vivo. En plena transmisión, se escuchó parte del pegajoso coro que ya empieza a sonar fuerte entre los oyentes. La cumbiambera aseguró que el tema está hecho para prender las fiestas y no dejar a nadie sentado.

"Si es por el chicharrón o por amor al chancho", cantaron juntos en vivo mientras sonaba el tema. "Está buena la canción. El fin de año no puede faltar en las reuniones o eventos. (Christian Cueva: Para el verano, para el verano). La fiesta de fin de año, 'El Perro del Hortelano' para que haga bailar", dijo Pamela emocionada.

La canción mezcla humor con ritmo sabroso, al mejor estilo de la cumbia peruana. Con frases graciosas y un toque de coquetería, la letra ya se volvió viral entre los fans.

"Dime que sí, dime que no y quedamos como amigos... Pero yo estoy dudando si es por el chicharrón o por amor al chancho. Mira lo que te pierdes, ella no tiene este cuerpazo. Tengo mil pretendientes y que tú ni me haces caso. Perro del Hortelano, no come ni deja comer. No me da su cariño, tampoco me deja querer", dice parte del tema que ya todos tararean.

Con su visita a Radio Karibeña, Pamela Franco y Christian Cueva no solo presentaron una nueva canción, sino que también reafirmaron su complicidad tanto en lo personal como en lo artístico. "El Perro del Hortelano" llega en un momento clave, cuando las fiestas de fin de año comienzan a tomar protagonismo, y se perfila como una cumbia destinada a sonar en celebraciones y eventos