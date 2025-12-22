Pamela Franco defiende a Christian Cueva tras críticas por su canto: "Están atacando a un futbolista"

Pamela Franco volvió al centro de la atención mediática al pronunciarse sin rodeos sobre las críticas por su relación con Christian Cueva. En 'Esta Noche', defendió su vínculo y respondió a los cuestionamientos por la incursión del futbolista en la música, asegurando que su relación se basa en el cariño y no en intereses económicos.

Pamela Franco defiende a Christian Cueva tras críticas por su incursión musical

En su visita al espacio conducido por Ernesto Pimentel, Pamela Franco expresó su incomodidad ante lo que percibe como una campaña constante de desprestigio en su contra. Según explicó, varios programas de espectáculos buscan desacreditarla aprovechando cualquier situación, incluso su trabajo y las presentaciones que realiza junto a Christian Cueva.

"La verdad que siento que no pueden o no han visto que me han destruido como persona, como mujer, y quieren agarrarme de cualquier lado. En este caso es mi trabajo y siento que es bastante bajo", señaló con evidente firmeza.

La cantante también cuestionó las críticas dirigidas al futbolista por animarse a compartir escenario con ella, recordando que Cueva no pretende posicionarse como cantante profesional.

"Como con Christian, que he visto que lo critican en algunos programas por el canto, y digo: ¿qué les pasa?, están criticando a un futbolista", afirmó.

Además, Franco aclaró que la presencia de Cueva en sus presentaciones responde al respaldo personal y no a una intención artística. Además, destacó que el público entiende perfectamente el rol del deportista durante estos eventos.

"Él me acompaña a los eventos, pero la gente sabe que no va a ver a un cantante. Van a encontrar a Christian como la persona que admiran por el fútbol y con quien simpatizan", explicó. Finalmente, la cumbiambera agradeció a quienes disfrutan de estos momentos y continúan apoyándolos. "Hay gente que disfruta esto con nosotros y se agradece que estén siempre apoyándonos", añadió.

Pamela Franco rechaza ser señalada como interesada

Otro de los puntos que abordó Pamela Franco durante la entrevista fue la acusación recurrente de que mantiene una relación con Christian Cueva por interés económico. Frente a ello, la cantante fue tajante y negó rotundamente ese tipo de versiones, afirmando que su vínculo con el futbolista se basa en el cariño, la complicidad y el respeto mutuo.

"Yo, la verdad, bueno, se me dicen muchas cosas de mí, entre esas cosas que soy interesada. La verdad que a lo largo de mi vida nunca he estado con nadie, nunca por interés. Tampoco nadie puede salir a decir que me ha mantenido", declaró con firmeza.

La cumbiambera remarcó que siempre ha sido una mujer trabajadora y que su carrera artística le ha permitido mantenerse por sus propios medios. Para ella, resulta fundamental que su pareja conozca la verdad y no se deje influenciar por comentarios externos.

"Yo considero que soy una persona que trabaja. A mí lo que más me importa es de que él sepa las cosas como son", añadió, dejando en claro que su prioridad es la confianza dentro de la relación.

Con estas declaraciones, Pamela Franco reafirmó su postura frente a las críticas sobre su vida personal y profesional. La artista defendió a Christian Cueva y desmintió versiones que la señalan como interesada, dejando en claro que su relación se basa en el afecto, el acompañamiento y el trabajo constante, más allá de la exposición mediática.