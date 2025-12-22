Pamela Franco aclara que no está con Christian Cueva por interés: "Nadie puede decir que me ha mantenido"

Pamela Franco se pronunció fuerte y claro sobre las críticas que ha recibido por su relación con el futbolista Christian Cueva. En una reciente entrevista en el programa "Esta Noche", la cumbiambera aseguró que su vínculo con el jugador no tiene nada que ver con el dinero, sino con el cariño y la complicidad que existe entre ambos.

Pamela Franco defiende su relación con Christian Cueva

La cantante Pamela Franco volvió a hablar sin miedo sobre las críticas que recibe por su relación con el futbolista Christian Cueva. En su visita al programa "Esta Noche", la artista aclaró que su romance no tiene nada que ver con el dinero y que, desde siempre, se ha mantenido con su propio trabajo.

Durante la entrevista con La Chola Chabuca, Pamela fue consultada por los comentarios que la acusan de tener una relación por conveniencia. La conductora no dudó en preguntarle directamente sobre las críticas en medios y redes sociales.

"¿Dónde está la interesada que te querían pintar?", dijo en tono curioso. Antes de que Pamela respondiera, el propio Christian Cueva intervino: "Seguro les venderá eso, Cholita, no lo sé", comentó.

@ameg_pe 20.12.25 | Pamela Franco aclara que no está con Christian Cueva por interés. Fuente: Esta Noche ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Sin embargo, la cumbiambera fue clara y contundente en su respuesta. Afirmó que ninguna pareja suya puede decir que la ha mantenido y recalcó ser una persona trabajadora.

"Yo, la verdad, bueno, se me dicen muchas cosas de mí, entre esas cosas que soy interesada. La verdad que a lo largo de mi vida nunca he estado con nadie, nunca por interés. Tampoco nadie puede salir a decir que me ha mantenido. Yo considero que soy una persona que trabajo. A mí lo que más me importa es de que él sepa las cosas como son", aseguró Pamela con firmeza.

Respalda a su orquesta

La cantante también aprovechó el momento para defender su esfuerzo y el de su orquesta, recordando que detrás de su nombre hay muchas personas que trabajan junto a ella.

"Cuando hablan de Pamela Franco y dicen muchas cosas de mí, lo respeto, pero cuando dicen Pamela Franco y orquesta, no solamente están hablando de mí, sino de todas esas personas talentosas. Cuando se quieren meter con mi trabajo, están tocando el esfuerzo de todos los artistas que están detrás de mí", explicó con orgullo.

La Chola Chabuca la respaldó públicamente y destacó su compromiso con la música. Pamela confirmó que no hay secretos en su éxito, solo esfuerzo y dedicación.

"Yo decirles que tú eres una gran trabajadora, Pamela. Sumando a todo el equipo que tienes para poder hacer la difusión, promoción, los videoclips, toda la chamba que tú haces", señaló la conductora. "Claro que sí, todo. Por supuesto", afirmó Pamela.

En conclusión, Pamela Franco respondió a los rumores que la señalan como interesada, dejando en claro que no depende de nadie y que su historia con Christian Cueva se basa en el amor. A pesar de las críticas, la cantante dejó claro que no dejará que los comentarios la afecten. Su prioridad, según dijo, es mantener su carrera y cuidar su relación desde la verdad y el respeto.