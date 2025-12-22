Christian Cueva rompe en llanto tras mensajes de su familia: "He sido muy ingrato, les pido disculpas"

Christian Cueva no pudo contener las lágrimas durante su visita al programa "Esta Noche". El popular 'Aladino' se quebró en vivo luego de recibir una sorpresa que no esperaba: emotivos mensajes de su familia quienes aprovecharon la ocasión para expresarle su cariño y orgullo.

Christian Cueva llora tras mensajes de su familia

El futbolista Christian Cueva mostró su lado más sensible durante su reciente aparición en el programa "Esta Noche". El popular 'Aladino' no pudo contener las lágrimas al recibir un emotivo mensaje de sus padres y su hermano, quienes le expresaron su cariño y orgullo, a pesar de los difíciles momentos que ha vivido en los últimos meses.

El programa le preparó una gran sorpresa: un video con mensajes de sus padres, Luis Alberto Cueva y Maqui Bravo. Ellos conmovieron al futbolista con sus palabras.

"Hijo, sabes lo mucho que te amo. Siempre hemos estado en buenos y malos momentos contigo. Nuestra línea de amor siempre sigue y va a continuar hasta cuando Dios lo permita", dijo su papá. "El mayor orgullo que tengo es ser tu mami. Naciste en un hogar humilde, modesto, pero con mucho amor. Ese amor siempre lo llevarás en tu mente y en tu corazón. Te amo", agregó su mamá.

Al ver a sus padres en pantalla, Cueva se mostró completamente conmovido y apenas pudo hablar. El futbolista reconoció la importancia que tienen su madre y padre en su vida.

"Cholita, agradecerte por la sorpresa, la verdad, para mí ellos son todo", dijo el futbolista entre lágrimas.

El momento se volvió aún más emotivo cuando su hermano Marcial Cueva también apareció con un mensaje de apoyo. En nombre de su otro hermano Jorge Luis Cueva y demás familiares, expresó lo orgullosos que están de Christian.

"Con mis padres, mis abuelos, con Jorge Luis y tus hijos, estamos muy orgullosos de ti. Sé que en la vida nada es fácil. Quizás no estamos pasando por los mejores momentos como familia, pero sabes que tienes nuestro respaldo y cuentas conmigo para todo", expresó.

Fue entonces que el jugador rompió en llanto y, conmovido, reconoció sus errores. Admitió que no llora mucho pero las sentidas palabras de su familia lo quebraron.

"Yo he sido muy ingrato quizás con mis hermanos, pero ellos siempre han estado ahí para decirme que me aman, para darme fuerzas cuando más lo he necesitado. Aprovecho para pedirles disculpas. Hace mucho no lloro, Cholita, pero bueno, es inevitable", dijo entre sollozos.

Sobre sus hijos con Pamela López

Durante la entrevista, el jugador habló sobre los momentos más duros que ha enfrentado a lo largo de su carrera y su vida personal, marcada por escándalos y polémicas. En medio de la conversación, Cueva reveló que lo más doloroso para él fue la distancia con sus hijos. También fue consultado sobre el conflicto con Pamela López, madre de sus hijos, y dejó en claro que su prioridad es la tranquilidad de los pequeños.

"Lo más duro que ha sido es ver a mis hijos durante mucho tiempo, porque ellos son inocentes de todo, ellos llegaron al mundo solamente para ser felices", señaló. "Uno lo que más quiere es que los niños vivan tranquilos, en paz. Las situaciones quizás no han permitido que eso pase, pero siempre estoy abierto y dispuesto a que mis hijos puedan vivir en paz porque es lo que merecen", dijo.

En conclusión, Christian Cueva se mostró conmovido al recibir mensajes de apoyo de su familia. El jugador reflexionó sobre sus errores, pidió disculpas y destacó la importancia de mantener la unión familiar, especialmente por el bienestar de sus hijos. Con ello, Cueva busca dejar atrás los momentos difíciles y centrarse en reconstruir la estabilidad emocional y personal que tanto valora.