Pamela Franco fue extorsionada por 50 mil soles y recibió amenazas contra Christian Cueva

Un violento ataque en Trujillo volvió a poner en el foco a Christian Cueva y a su entorno. Pistoleros balearon el local deportivo El Imperio, donde horas antes se había disputado un reto futbolístico entre el mediocampista y Gerald Oropeza con una apuesta de 150 mil soles, generando pánico, amenazas extorsivas y un operativo policial mientras el hecho se viralizaba en redes y medios locales.

Ataque armado y amenazas en Trujillo

El ataque se registró en el complejo deportivo ubicado en la carretera Industrial, en el sector Los Patos. Según la información preliminar, los delincuentes llegaron a bordo de un vehículo, realizaron varios disparos contra el local y, antes de huir, dejaron un sobre manila con dos manuscritos. En uno de ellos se leía la frase:

"Aquí no entran pulpos", mientras que en el segundo aparecía el presunto nombre de la banda responsable: "La Gente del Barrio".

El sonido de los disparos generó momentos de terror. Un grupo de jóvenes que jugaba fulbito en los alrededores se arrojó al suelo para protegerse. Minutos después, agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y hallaron varios casquillos de bala, confirmando la gravedad del atentado. En el recinto se había programado la Copa Christian Cueva Kids, con categorías Sub-10 y Sub-12.

El portal Con Texto Noticias difundió el contenido de un mensaje de texto atribuido a los autores del ataque, dirigido directamente a Pamela Franco, pareja del futbolista. En el texto, los delincuentes exigieron que la cantante interceda para que Cueva entregue 50 mil soles como "alineamiento".

"Señora Pamela Franco, para que le comunique a su marido Christian Cueva que le acabo de meter un rafagón al local acá en Trujillo. Vamos a ser prácticos. Acá tiene que alinearse con la gente, no con chistosos. Acá 'Los Pulpos' no llegan. Si hasta antes del evento no me llaman para dar una solución por 50 mil soles, les voy a meter tres granadas y me comenzaré a dejar muertos. Acá la casa tiene dueño", se lee en la amenaza.

Pese al ataque, el partido entre Christian Cueva y Gerald Oropeza se realizó. Ambos se habían retado en un encuentro de fútbol con una fuerte suma de dinero en juego. Cueva, quien jugará en 2026 por el club Juan Pablo II en la Liga 1, se enfrentó a Oropeza, quien recuperó su libertad hace tres años tras cumplir condena por tráfico ilícito de drogas.

Pamela Franco enamorada de Cueva

Durante la entrevista que tuvo Christian Cueva y Pamela Franco en el programa 'Esta Noche', hablaron de su relación amorosa y sobre ser criticados por los medios de televisión. Es así como la cantante no dudó en contar el gran amor que siente por el 'Aladino'

"Siempre me ha puesto nerviosa, tiene una personalidad que me gusta mucho que siempre me intimidaba, me ponía nerviosa. Tenemos bastantes cosas en común, en tema de personalidades, solo que está en otro plan. Con todo lo que me ha pasado, ha habido momentos en que he reaccionado como él, pero con el tiempo estoy tratando de manejarlo de manera más tranquila", expresó.

Además, Ernesto Pimentel le pregunta si su relación con Christian Cueva lo considera como su única oportunidad en el amor, ante esto la cantante Pamela Franco responde que desde que lo conoció siempre sintió esa conexión.

"Más que una oportunidad en el amor, es una oportunidad para los dos. Siempre he sentido por él algo muy fuerte que frente a cámaras sería imposible describirlo con palabras. Yo estoy segura que él se da cuenta y siente lo que yo siento por él cuando lo miro, cuando lo toco, cuando le hablo", expresó.





