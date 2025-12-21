RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Pamela López arremete fuertemente contra Christian Cueva tras entrevista: "Psicópata narcisista"

A través de sus redes, Pamela López no dudó en arremeter contra Christian Cueva tras presentarse en el programa 'Esta Noche' junto a Pamela Franco.

21/12/2025

El último programa de 'Esta Noche' se presentó el pelotero Christian Cueva junto a Pamela Franco hablando sobre su vida personal. Ante esto, Pamela López no se quedó callada y decidió arremeter en contra del padre de sus tres menores hijos. 

Pamela López tilda de 'psicópata narcisista' a Cueva

En una entrevista con la 'Chola Chabuca', Christian Cueva decidió abrir su corazón y señalar que ha recibido muchos golpes a raíz de su conflicto con Pamela López, y que junto a su familia no guarda rencor. Todas estas declaraciones habrían desatado la molestia de la 'KittyPam' y decidió mandar una fuerte crítica por medio de sus redes sociales. 

"Egoísta, manipulador, mentiroso, hedonista, infiel, libertina, desleal, interesado, colérico, impulsivo, maltratador, abusivo ¿Te suena familiar? Esa es la esencia del psicópata narcisista y no cambiará jamás. Solo cambiará la máscara que use ante al sociedad y sus nuevas víctimas", expresó. 

En más de una ocasión, la novia de Paul Michael ha revelado todos los difíciles momento que ha pasado con el futbolista dentro de su matrimonio. Por ello, no duda en arremeter en su contra señalando que el 'Aladino' estaría mintiendo. 

Christian Cueva habla de sus hijos y su conflicto con Pamela López: "En mi corazón no hay maldad"
¡Sigue con las indirectas!

Por medio de otra publicación, Pamela López le mando un fuerte mensaje al padre de sus hijos. La influencer decidió refugiarse en la religión para mandar otro mensaje señalándolo de ser una persona mentirosa. 

"Tu boca puede engañar a muchos, pero tu mente no engaña a Dios. Jesús no solo escucha lo que dices. Él discierne lo que piensas, puedes parecer correcto por fuera, pero si tus pensamientos están torcidos, el cielo lo sabe. No basta con tener buenas intenciones, hay que tener pensamientos alineados al espíritu", comentó. 

Durante la entrevista, Christian Cueva reveló haber pasado por muchas cosas en su vida y que se sigue manteniendo humilde. Afirma que los conflictos con Pamela López lo han afectado a él y a su familia. Además, revela que lo más duro que tuvo que pasar fue haber estado separada de sus tres menores hijos por mucho tiempo. 

Pamela Franco se quiebra al revelar su amor por Christian Cueva: "Siempre me ha puesto nerviosa"
De esta manera, el pelotero Christian Cueva se quebró durante la entrevista al hablar de su familia y los problemas que tiene con la madre de sus hijos. Ante esto, la influencer Pamela López no soportó y decidió despotricar por medio de sus redes sociales tildándolo de narcisista, mentiroso, infiel, manipulador, egoísta y mucho más. 

Karibeña