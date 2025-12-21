Pamela Franco se quiebra al revelar su amor por Christian Cueva: "Siempre me ha puesto nerviosa"

Desde hace más de un año, Pamela Franco y Christian Cueva anunciaron el inicio de su relación amorosa en medio de escándalos. Ahora, la pareja ha estado en su primera entrevista donde el pelotero contó el amor que siente por la cantante y ella, se conmovió al hablar del 'Aladino'.

Pamela Franco enamorada de Cueva

Durante la entrevista que tuvo Christian Cueva y Pamela Franco en el programa 'Esta Noche', hablaron de su relación amorosa y sobre ser criticados por los medios de televisión. Es así como la cantante no dudó en contar el gran amor que siente por el 'Aladino'

"Siempre me ha puesto nerviosa, tiene una personalidad que me gusta mucho que siempre me intimidaba, me ponía nerviosa. Tenemos bastantes cosas en común, en tema de personalidades, solo que está en otro plan. Con todo lo que me ha pasado, ha habido momentos en que he reaccionado como él, pero con el tiempo estoy tratando de manejarlo de manera más tranquila", expresó.

¿Se da una oportunidad en el amor?

Además, Ernesto Pimentel le pregunta si su relación con Christian Cueva lo considera como su única oportunidad en el amor, ante esto la cantante Pamela Franco responde que desde que lo conoció siempre sintió esa conexión.

"Más que una oportunidad en el amor, es una oportunidad para los dos. Siempre he sentido por él algo muy fuerte que frente a cámaras sería imposible describirlo con palabras. Yo estoy segura que él se da cuenta y siente lo que yo siento por él cuando lo miro, cuando lo toco, cuando le hablo", expresó.

En otro momento, la joven cantante agrega que siempre expresa el amor que siente por el pelotero con acciones, más que con palabras y terminó conmoviéndose hasta las lágrimas. La artista reveló que su lucha para estar con él es verdadera y que vale la pena pelear por él.

"Cada momento que nosotros pasamos y hemos pasado, yo sé que más que decirle un 'te amo', cuando lo miro expreso todo. Lucho por el amor que siento, siento que es verdadero, siento que él vale la pena como persona", comentó.

De esta manera, Pamela Franco expresó que está muy enamorada de Christian Cueva y desde que la primera vez que lo vio se ponía muy nerviosa. Mientras contaba el amor que tiene por el pelotero, se quebró ante las cámaras y recibió un fuerte abrazo de su pareja.