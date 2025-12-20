Ernesto Pimentel protagoniza inesperado baile junto a Combinación de La Habana: "¡Baila con la Combi!"

Ernesto Pimentel ha estado en el centro de la atención mediática por la entrevista que realizará este sábado 20 de diciembre con Christian Cueva y Pamela Franco en 'Esta Noche'. Además, sorprendió a sus seguidores al protagonizar un divertido baile junto a la Combinación de La Habana durante una celebración navideña, momento que se volvió viral y resaltó su carisma frente a la cámara.

La Combinación de La Habana comparte baile con Ernesto Pimentel

La Combinación de La Habana compartió en redes sociales detalles de su participación en el tradicional compartir navideño organizado por Ernesto Pimentel. Un video mostró al conductor sumándose al popular "Baile del azúcar", escena que rápidamente generó reacciones y comentarios en plataformas digitales.

En las imágenes, Pimentel aparece bailando con entusiasmo junto a los integrantes de la agrupación, demostrando su carisma y conexión con la música. La publicación estuvo acompañada de un mensaje que reflejó el entusiasmo del cierre de año.

"Cerrando el año espectacular @ernestopimentely ¡Baila con la Combi!", escribió la orquesta, destacando el buen momento que atraviesan y la cercanía con figuras del espectáculo.

El gesto no quedó solo en la publicación de la agrupación. Ernesto Pimentel también recurrió a sus redes sociales para agradecer la presencia de la orquesta en su celebración.

"Gracias Combinación de la Habana por acompañarnos en nuestra celebración navideña", escribió el conductor, reafirmando el vínculo y el aprecio mutuo entre ambas partes.

El video no tardó en viralizarse y recibió múltiples comentarios de seguidores que celebraron la energía del encuentro. Para muchos usuarios, la escena reflejó no solo el espíritu festivo de la temporada, sino también el lugar que ocupa la orquesta dentro del gusto popular y su capacidad de generar momentos memorables fuera del escenario.

Ernesto sobre Cueva y Pamela Franco en su programa

Se hizo oficial el anunció de Christian Cueva y Pamela Franco en el programa 'Esta Noche'. Esta es la primera entrevista que da la pareja ante un programa de entretenimiento y Ernesto Pimentel revela detalles de todo lo que saldrá.

Ante esto, en el programa 'América Espectáculos' fueron en busca de Ernesto Pimentel para que comenta más sobre la esperada entrevista que se emitirá este sábado de Christian Cueva con Pamela Franco. Es así como revela cómo fue este último episodio.

"Por primera vez viene Christian Cueva junto a Pamela Franco, agradecerles la confianza. Ha sido un programa muy complicado y emotivo al mismo tiempo, nosotros nos reencontramos con Christian Cueva después de 10 años. Una de las pocas entrevistas que ha dado en televisión abierta", expresó.

Además, reveló que sin duda la pareja hablara de su relación y varios rumores que se han viralizado en las redes, despejando toda duda. Además, anunciarán su nuevo tema en primicia.

"Él nunca se ha manifestado sobre diversos hechos que se han venido comentando sobre su vida personal. Es el primer encuentro de Pamela entre este encuentro de amor, no queda ahí, nos lanzan una gran primicia musical que solo usted podrá disfrutar en 'Esta Noche'", dijo.

Ernesto Pimentel sigue siendo una de las figuras más influyentes del entretenimiento peruano, combinando humor, cercanía con el público y momentos virales. Su divertido baile con la Combinación de La Habana, junto a la esperada aparición de Christian Cueva y Pamela Franco en Esta Noche, demuestra su capacidad para generar contenido diverso que conecta con la audiencia.