Christian Cueva no pudo con la emoción: rompió en llanto al hablar de sus hijos

Christian Cueva y su actual pareja, la cantante de cumbia Pamela Franco, serán los próximos invitados del programa 'Esta noche', conducido por la Chola Chabuca y emitido por América Televisión. Según el avance promocional difundido por el canal, el futbolista peruano se sentará frente a cámaras para contar "toda su verdad".

Christian Cueva rompió en llanto al hablar de sus tres hijos

En el adelanto del espacio televisivo, 'Aladino' muestra un lado sensible poco habitual. Visiblemente afectado, el mediocampista, quien aún continúa legalmente casado con Pamela López, no pudo contener las lágrimas al referirse a sus tres hijos, fruto de su relación con la trujillana.

"Lo más duro que ha sido es no ver a mis hijos durante mucho tiempo. Yo asumo mis actos, yo no soy perfecto", se escucha decir a Cueva en el avance del programa, declaraciones que han generado gran expectativa entre los televidentes y usuarios de redes sociales.

En otro momento del avance de 'Esta noche', Christian Cueva acepta que Pamela Franco ingrese al set para acompañarlo durante la entrevista. Ambos se muestran dispuestos a dar su versión de los hechos y responder a los constantes comentarios y cuestionamientos que han surgido en torno a su relación sentimental.

El futbolista aseguró que muchas de las versiones difundidas sobre ellos no se ajustan a la verdad. "Se dijo una y otra cosa, todo eso es mentira", afirmó, mientras la cantante de cumbia se muestra visiblemente conmovida.

Christian Cueva se autodenominó "el Marc Anthony de la cumbia"

Finalmente, el avance también muestra un momento más distendido, en el que Christian Cueva sorprende al autoproclamarse "el Marc Anthony de la cumbia" durante la presentación exclusiva de la nueva canción que interpreta junto a Pamela Franco.

Con este lanzamiento musical, la pareja buscaría seguir abriéndose paso en el competitivo mundo de la cumbia y, según se comenta en redes, competir directamente con el tema 'La clandestina', interpretado por Paul Michael junto a Pamela López, canción que actualmente goza de gran popularidad.

La esperada entrevista promete revelar detalles inéditos de la vida personal y profesional de Christian Cueva, así como del vínculo que mantiene con Pamela Franco, convirtiéndose en uno de los programas más comentados de la semana en la televisión peruana.

