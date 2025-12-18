RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Dará que hablar!

Ernesto Pimentel revela detalles de la entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco: "Complicado y emotivo"

A través de una entrevista, Ernesto Pimentel habló de lo que Christian Cueva hablará en su programa 'Esta Noche' junto a Pamela Franco.

Ernesto Pimentel sobre entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco
Ernesto Pimentel sobre entrevista a Christian Cueva y Pamela Franco (Composición Karibeña)
18/12/2025

Se hizo oficial el anunció de Christian Cueva y Pamela Franco en el programa 'Esta Noche'. Esta es la primera entrevista que da la pareja ante un programa de entretenimiento y Ernesto Pimentel revela detalles de todo lo que saldrá. 

Ernesto sobre Cueva y Pamela Franco

En el programa 'América Espectáculos' fueron en busca de Ernesto Pimentel para que comenta más sobre la esperada entrevista que se emitirá este sábado de Christian Cueva con Pamela Franco. Es así como revela cómo fue este último episodio. 

"Por primera vez viene Christian Cueva junto a Pamela Franco, agradecerles la confianza. Ha sido un programa muy complicado y emotivo al mismo tiempo, nosotros nos reencontramos con Christian Cueva después de 10 años. Una de las pocas entrevistas que ha dado en televisión abierta", expresó. 

Además, reveló que sin duda la pareja hablara de su relación y varios rumores que se han viralizado en las redes, despejando toda duda. Además, anunciarán su nuevo tema en primicia. 

"Él nunca se ha manifestado sobre diversos hechos que se han venido comentando sobre su vida personal. Es el primer encuentro de Pamela entre este encuentro de amor, no queda ahí, nos lanzan una gran primicia musical que solo usted podrá disfrutar en 'Esta Noche'", dijo. 

¿Samantha Batallanos encontró el amor? Apareció en programa junto a misterioso galán
Lee también

¿Samantha Batallanos encontró el amor? Apareció en programa junto a misterioso galán

Responde a críticas de su programa

En otro momento, el conductor de televisión también decidió responder a las críticas que viene recibiendo de otros programas por las entrevistas que ha realizado en el transcurso del año. 

"Agradecida, feliz, pero también preocupada porque yo siento que cada uno tiene su forma de entrevistar. Yo todo este año he mantenido tranquilidad, he escuchado que hablen con simpatía que hablen de mi programa, de mi trabajo. Cada uno hace su chamba y al final es el público quien decide a cual respalda", agregó.  

"El público nos ha permitido que en 32 años de trabajar en televisión nacional, a través de mis entrevistas, dándonos su respaldo. Así que gracias, despido a 'Esta Noche' con la puerta grande, me voy con una entrevista que tendrá mucho, mucho pan por rebanar", sentenció. 

De esta manera, Ernesto Pimentel se siente agradecido por todo el apoyo que tiene del público, a pesar de las críticas de otros canales. Así mismo, señala que esta última entrevista del año con Christian Cueva y Pamela Franco será algo que dará mucho que hablar, cerrando con broche de oro el programa de 'Esta Noche'

Temas relacionados christian cueva Ernesto Pimentel esta noche Pamela Franco

Siga leyendo

Lo Más leído

¿Samahara podría ir a la cárcel por exponer video de Bryan? Abogada revela: "De 2 a 4 años de prisión"

Miguelón responde a Tilsa Lozano tras confesar que aún lo ama: "La quiero, la soporto"

Evelyn Vela lanzó dardo tras reconciliación entre Melissa Klug y Jesús Barco: "Él está enamorado, ella no sé"

Tula Rodríguez destruye a Gisela tras escándalo con América TV: "Yo no podría hacer eso, yo me ubico"

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

últimas noticias
Karibeña