¿Samantha Batallanos encontró el amor? Apareció en programa junto a misterioso galán

Samantha Batallanos fue invitada al programa 'América Hoy' para participar como panelista y opinar sobre la coyuntura de los realities de competencia. Sin embargo, su visita al magazine matutino terminó desviándose del tema central luego de que las conductoras pusieran la atención en el acompañante con el que ingresó a las instalaciones del canal.

¿Samantha Batallanos nuevamente cree en el amor?

La situación se dio cuando Ethel Pozo reveló que, antes de salir al aire, había notado la presencia de un joven que acompañaba a la modelo. "Cuando yo estaba maquillándome, había un joven bien alto en la puerta y me han dicho que es tu galán, Samantha. ¿Estás con un novio, Samantha? ¿Quién es la persona que ha venido?", preguntó.

Ante el cuestionamiento directo, la modelo no dudó en responder y aclarar el vínculo que la une con el misterioso acompañante. La también influencer explicó que se trataba únicamente de un amigo y pidió apoyo a las cámaras para mostrarlo en pantalla.

"No, es un amigo, es un amigo... Ya les voy a contar si en algún momento, pero no, él es mi amigo", señaló, intentando poner fin a las especulaciones sobre un posible romance.

Durante la conversación, las conductoras continuaron observando la reacción del joven, quien permanecía sentado en el set. Janet Barboza comentó que el acompañante parecía incómodo ante la exposición mediática, a lo que Samantha Batallanos respondió confirmando esa impresión.

"Sí, lo que pasa es que está incomodado porque le han dicho eso", explicó, dejando en claro que el comentario sobre un supuesto romance lo tomó por sorpresa. El momento generó comentarios en redes sociales, donde los usuarios debatieron.

Algunos televidentes consideraron la situación como un episodio incómodo, mientras que otros lo tomaron con humor, destacando la naturalidad con la que Samantha Batallanos afrontó las preguntas en vivo.

¿Presidente José Jerí quiere invitar a cenar a Samantha Batallanos?

"Habría que ver las oportunidades en que se den las cosas y los momentos", fue lo que respondió el mandatario ante la pregunta de Milagros Leiva de si invitaría a salir a Samanta Batallanos.

En resumen, la expareja de Álvaro Rod se mantiene soltera y a la espera de volver a enamorarse. Si bien acudió al programa 'América Hoy' con un hombre, solo se trataba de un simple amigo.