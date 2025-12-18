Pamela Franco habría celebrado que Christian Cueva inicie el proceso para divorciarse de Pamela López

Luego de que Pamela López pidiera en más de una ocasión que Christian Cueva le de el divorcio, el pelotero salió con un comunicado iniciando el proceso para separarse legalmente de la madre de sus hijos. Ante esto, quien habría celebrado este gran paso sería Pamela Franco.

Pamela Franco celebraría que 'Aladino' se divorcie

Por medio de sus redes sociales, Pamela Franco compartió algunas fotos luciéndose con su pareja Christian Cueva, todo esto sucedería en el conocimiento de que el pelotero ya inició el proceso para pedir el divorcio a la madre de sus hijos, Pamela López. Esto sería una clara respuesta de celebración en el paso de separación del 'Aladino'.

"Te amo Christian Cueva", publicó la cantante en sus redes con una foto de ambos sonriendo. Luego, compartieron otra imagen juntos donde el pelotero le dice: "Te amo vida mía" y la cantante responde: "Gracias por existir mi amor, te amo".

Cueva anuncia pedido de divorcio

La noticia fue dada a conocer por el propio jugador a través de sus historias de Instagram, donde informó que sus representantes legales ya presentaron una demanda de divorcio por causal, dejando en claro que la decisión es firme y que el proceso legal ya se encuentra en curso.

"A la opinión pública, debo informar que el día de hoy mis abogados del estudio Villaverde han presentado mi demanda de divorcio", escribió Christian Cueva en su mensaje, confirmando así que el trámite fue iniciado de manera oficial.

De acuerdo con información judicial que trascendió posteriormente, la demanda de divorcio ya fue ingresada ante el Poder Judicial, lo que respalda la versión expuesta por el deportista. Según el registro correspondiente, el caso fue presentado el miércoles 17 de diciembre de 2025 ante el 20.º Juzgado de Familia de Lima, instancia en la que Christian Cueva figura como demandante y Pamela López como demandada.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en el entorno mediático es que el expediente del proceso consta de 114 folios, un volumen considerable que sugiere que el futbolista habría adjuntado una amplia y detallada documentación para sustentar la causal invocada en su solicitud de divorcio.

De esta manera, Christian Cueva ya estaría iniciando el proceso legal para poder separarse de Pamela López. Todo esto habría sorprendido al público ya que ha pasado casi dos años desde su separación y ahora, la más feliz sería Pamela Franco anunciando que ama al pelotero en sus redes sociales.