Sheyla Rojas se arrepiente de retoquito estético en el rostro: "Me lo quiero quitar"

La artista Sheyla Rojas siempre ha llamado la atención dentro de la farándula peruana por sus relaciones amorosas. Además, de realizarse muchos retoques estéticos y parece que ahora, se habría pasado la mano con un procedimiento.

¿Sheyla Rojas se pasó con un retoquito?

Durante una transmisión en vivo que realizó Sheyla Rojas en su cuenta de TikTok, la joven habló sobre su vida personal y un reciente retoque que se realizó en el rostro. Según dijo la artista, se habría colocado demasiado ácido hialurónico en la cara y no le habría gustado los resultados, por ello estaría pensando en retirárselo.

"Mi cara es muy chiquita y el ácido hialurónico siento como que.. ahí tengo, me lo quiero quitar porque yo me he puesto tanto ácido hialurónico, siento como un poquito de flacidez y me gustaría como hacerme esto, pero tampoco es tan grave", expresó.

La exchica reality es conocida por haberse realizado muchos procedimientos estéticos en su cuerpo y rostro en los últimos años. Según admitió una vez en un programa de TV, se habría realizado más de 10 procedimientos para mejor su apariencia física.

¿Por qué aún no se casa con Sir Winston?

En el programa "América Hoy", Sheyla Rojas fue consultada por su historia de amor y por qué todavía no le entregan el anillo de compromiso. Ella contó que con su pareja, Sir Winston, sí han conversado de matrimonio, pero que quieren tomárselo con calma.

"Es algo que queremos hacer juntos... Obviamente, yo creo que está también dentro de sus planes, no es que él se niega profundamente o es que no quiera", dijo con emoción sincera.

Sheyla no se mostró molesta al hablar del tema. Lo hizo como quien conversa en confianza. Dijo que su relación con Sir Winston es estable y que él no se niega al matrimonio. Que solo está esperando el momento ideal para hacer la propuesta como sorpresa.

Sobre esa espera, Sheyla Rojas soltó una broma: "De hecho sí quiere, pero, pues no sé o sea, estará esperando el momento perfecto para sorprenderme. Está esperando que los chanchos vuelen".

