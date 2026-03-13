Melissa Klug logra salir de Maldivas tras quedar varada por conflicto en Medio Oriente: "Hasta ahora no lo puedo creer"

El viaje de cumpleaños de Melissa Klug a las Islas Maldivas se complicó cuando la suspensión de vuelos por el conflicto en Medio Oriente la dejó varada más de dos semanas. Tras varios intentos y escalas, la empresaria logró llegar a Europa y expresó su alivio antes de regresar a Lima.

El complicado viaje para salir de Maldivas

La interrupción de las conexiones aéreas generó un panorama de confusión para muchos turistas que se encontraban en Maldivas. Entre ellos estaba Melissa Klug, quien junto a sus amigas comenzó a buscar alternativas para abandonar el país ante la falta de respuestas oficiales sobre los vuelos.

Ante la incertidumbre, el grupo tomó la decisión de trasladarse primero a Colombo, capital de Sri Lanka, con la esperanza de encontrar más opciones de transporte aéreo. La empresaria explicó que en Maldivas prácticamente no existía información clara sobre los itinerarios o posibles evacuaciones.

"Nadie te daba información en Maldivas sobre nuestros vuelos, así que decidimos irnos a Colombo, Sri Lanka, que en avión está a una hora y media de Maldivas; ahí tendríamos más opción de vuelos de emergencia", relató a través de sus redes sociales.

Melissa Klug compartió detalles de su viaje.

El trayecto para salir definitivamente de la región incluyó varias escalas. Primero viajaron desde Maldivas hacia Sri Lanka, luego se trasladaron a Dubái y finalmente consiguieron un vuelo con destino a Roma. Desde Europa, Klug expresó su alivio tras dejar atrás los momentos de tensión que vivió durante esos días.

"Gracias a Dios ya estamos en Europa y salimos de la zona de peligro", comentó la empresaria. Además, reconoció que el proceso fue mucho más difícil de lo que imaginaba. "Hasta ahorita no lo puedo creer. Cómo logramos salir de tantos intentos, de días largos que se convirtieron en semanas. Parecía una eternidad".

Durante la espera, Klug también observó el drama que atravesaban otros viajeros atrapados en el mismo lugar. Sin embargo compartió que "Pronto" estaría volviendo a Lima.

Melissa Klug revela que regresará a Lima.

Melissa Klug lanza comentario que genera polémica en redes

Tras superar el complicado episodio y retomar su actividad en redes sociales, Klug volvió a captar la atención de sus seguidores por un comentario que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Bryan Torres.

La empresaria abrió una dinámica de preguntas en Instagram para interactuar con sus seguidores. En medio de las consultas apareció una muy particular:

"¿Quién es su yerno favorito?". Lo que sorprendió fue que la pregunta provenía de Youna, expareja de su hija Samahara Lobatón y padre de su primera nieta.

Lejos de evitar el tema, Klug respondió con un mensaje que desató comentarios entre los usuarios.

"Tú, pero mejor silencio. Porque se van a revolcar de cólera", escribió la empresaria, acompañando la frase con emojis. El barbero no tardó en reaccionar y compartió la respuesta en su propio perfil, agregando una frase que avivó aún más la polémica: "Jajaja tienen que aceptarlo".

Melissa responde mensaje de Youna.

En conclusión, el viaje de cumpleaños de Melissa Klug terminó convirtiéndose en una experiencia marcada por la incertidumbre y el estrés debido a la suspensión de vuelos en Medio Oriente. Tras varios intentos y traslados entre países, la empresaria logró salir de la zona afectada y llegar a Europa, donde expresó su alivio por haber superado el difícil momento.