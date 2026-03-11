Melissa Klug sobre cercanía entre Samahara Lobatón y Youna tras besos: "No le hacen daño a nadie"

La relación entre Samahara Lobatón y su expareja Youna vuelve a generar comentarios en redes sociales. En los últimos días, ambos han sido vistos muy cercanos durante transmisiones en vivo de TikTok, lo que ha despertado rumores sobre una posible reconciliación. Ante toda la atención que ha generado el tema, Melissa Klug, madre de Samahara, decidió pronunciarse y dar su opinión sobre el acercamiento.

Melissa Klug responde sobre Samahara Lobatón y Youna

Las especulaciones comenzaron cuando los seguidores notaron que Samahara Lobatón y Youna volvieron a interactuar con mucha confianza en redes sociales. Durante varios lives de TikTok, ambos se mostraron conversando, riendo, lanzándose comentarios cariñosos e incluso dándose besos. Estos momentos no pasaron desapercibidos para los fans, quienes se preguntaban si estarían retomando su relación.

Algunos seguidores incluso señalaron que entre ellos todavía existe química. Por eso, cada aparición juntos en redes sociales ha generado más comentarios. Aunque ninguno de los dos ha confirmado que hayan regresado como pareja, sus interacciones han despertado la curiosidad del público.

En medio de todas estas especulaciones, Melissa Klug decidió conversar con sus seguidores a través de sus historias de Instagram. La empresaria abrió una caja de preguntas para responder dudas de sus fans mientras esperaba su vuelo de Roma a Lima, luego de haber quedado varada en las Maldivas.

Uno de los seguidores le preguntó directamente por la supuesta reconciliación entre su hija y Youna. La chalaca respondió con tranquilidad y dejó claro que lo más importante para ella es que ambos estén bien.

"(¿Meli qué opinas de nuestra novela turca... y de la felicidad de Sam?) Mientras que sean felices, yo seré la mujer más feliz del mundo", escribió Melissa Klug.

Melissa respalda la cercanía entre ambos

La empresaria señaló que no tiene problemas con el acercamiento entre su hija y el barbero. Además, Melissa también destacó que esta situación no afecta a nadie y que, mientras exista respeto, ella no ve nada malo.

"No le hacen daño a nadie, eso habla mucho de sus corazones", agregó la mamá de Samahara Lobatón en su respuesta.

Melissa Klug opina del acercamiento entre Samahara Lobatón y Youna. (Instagram)

La posible reconciliación entre Samahara Lobatón y Youna sigue siendo uno de los temas más comentados entre los seguidores de la farándula. Los momentos que ambos comparten en redes sociales han generado rumores, pero hasta ahora ninguno ha confirmado oficialmente si han retomado su relación.

En conclusión, Melissa Klug dejó claro que respalda cualquier decisión que tomen Samahara Lobatón y Youna, siempre que ambos se sientan felices. Mientras tanto, los seguidores continúan atentos a cada publicación de la expareja, esperando saber si esta historia tendrá un nuevo capítulo en el mundo del espectáculo.