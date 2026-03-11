Leslie Shaw sobre César BK tras supuesta pelea: "Se hizo una película de acción en su cabeza"

La cantante Leslie Shaw volvió a pronunciarse sobre la polémica con el artista César BK, quien la denunció por una supuesta agresión que también involucraría a su pareja, el músico cubano conocido como "El Prefe".

La intérprete habló del tema durante su visita al programa "Más Espectáculos", donde llegó junto a las integrantes de Papillón para promocionar su nuevo tema "Choque y Fuga Remix". Allí respondió sin rodeos y dejó claro que, según ella, la historia se ha exagerado.

Leslie Shaw minimiza supuesta pelea con César BK

Durante una entrevista en "Más Espectáculos", la conductora Jazmín Pinedo le preguntó directamente a Leslie Shaw por la polémica que protagoniza con César BK, quien la denunció por agresión junto a su pareja "El Prefe" hace varias semanas. Ante la consulta, Leslie respondió con tono irónico y aseguró que el cantante habría armado toda una historia en su mente.

"Ay, no, él solito se hizo una novela, una película de acción en su cabeza", dijo la artista. "(Dicen que tuvieron un careo legal) Sí, nos citaron, pues, ¿no?, a narrar los hechos. Los hechos que no pasaron", explicó.

La cantante también aclaró que el tema legal ya está siendo manejado por su abogado y que, por su parte, todo está tranquilo. Incluso bromeó sobre su actitud frente a la polémica, asegurando que este año decidió vivir con más calma.

"Todo tranquilo, ya el abogado se está encargando", comentó. "Sí, sí, yo estoy con mi conciencia de Barbie limpia. Yo he empezado este año Barbie Zen", dijo entre risas.

En otro momento de la conversación, Leslie volvió a lanzar un comentario irónico sobre la versión del cantante. La cantante indicó que existen asuntos mucho más relevantes que las autoridades deben atender antes que esta polémica.

"Pregúntale que él tiene toda una... película de acción. A él ya tiene temporada uno, temporada dos, temporada tres", aseguró. "Lo importante es no hacerle perder el tiempo a la justicia, ¿no? Que hay cosas más importantes que el compañero", sentenció la artista.

Así empezó la denuncia de César BK

La polémica comenzó el 20 de enero de 2026, cuando el cantante César BK denunció públicamente que había sido agredido por Leslie Shaw y su pareja. Según su versión, el hecho ocurrió en un local de Villa El Salvador, donde él estaba grabando una publicidad para una radio. El artista aseguró que El Prefe se acercó a encararlo y le reclamó por supuestos problemas con Leslie.

De acuerdo con el supuesto afectado, después de ese momento recibió un golpe en el rostro. También señaló que el altercado quedó registrado en cámaras de seguridad y que había testigos en el lugar. El cantante incluso compartió un video en redes sociales donde se escuchan gritos e insultos durante la discusión.

Tras el incidente, César BK anunció que presentó una denuncia y pidió garantías para su vida, asegurando que también habría recibido amenazas. Por ese motivo, las autoridades citaron a Leslie Shaw, El Prefe y al propio César BK para que expliquen lo ocurrido.

En conclusión, mientras César BK mantiene su denuncia y asegura tener pruebas del incidente, Leslie Shaw insiste en que todo se ha exagerado. La cantante afirma que no hubo agresión y que el caso se resolverá por la vía legal. Por ahora, dice estar tranquila y concentrada en su música.