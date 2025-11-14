'Cri Cri', primo de Farfán, protagoniza videoclip tras salir de prisión: "No tengo discusión con nadie"

Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', volvió a la escena pública después de casi 11 meses en prisión. Y su regreso no pasó desapercibido: reapareció protagonizando un videoclip salsero junto a su orquesta 'La Caliente', con la canción "Mi Libertad", un clásico de Frankie Ruiz que refleja el momento que está viviendo.

'Cri Cri' es protagonista de videoclip salsero

Después de casi 11 meses preso, Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', volvió a la escena pública. Y lo hizo a lo grande, protagonizando un videoclip salsero que marca su regreso oficial a la música. El primo de Jefferson Farfán está decidido a recuperar su vida, su carrera y su contacto con el público.

El artista reapareció con la orquesta 'La Caliente', grabando la canción "Mi Libertad", un temón de Frankie Ruiz que, según él, representa lo que ha vivido en los últimos meses. La grabación se realizó en La Victoria y Villa El Salvador, lugares que simbolizan su barrio, sus raíces y el deseo de empezar de cero.

Un detalle que llamó la atención es que en el videoclip también aparece su mamá, doña Cecilia, quien se convirtió en un pilar importante durante todo el proceso. Aunque no habla frente a cámaras, su presencia refleja la lucha familiar mientras él estuvo recluido.

'Cri Cri' habló con "Magaly TV La Firme" y contó cómo está financiando este regreso musical. Con mucha sinceridad, aseguró que él mismo está moviendo sus recursos para levantar su proyecto.

"Ahorita estoy metido en lo de la orquesta y en unos proyectos con mi hermana porque ella siempre ha tenido sus negocios. Para tener más monedas para el videoclip", dijo sin rodeos.

Aseguró que no recibe apoyo externo, que no depende de nadie y que está trabajando para volver a pararse por sí solo. Según contó, este videoclip es solo el inicio de lo que planea hacer para recuperar su carrera salsera.

Sobre su situación legal

Pero mientras avanza en su música, hay un tema que sigue generando comentarios: la situación legal. La defensa de la presunta víctima ha pedido que se reabra el caso, lo que mantiene cierta tensión alrededor de su nombre. A pesar de eso, Cristian afirmó que vive tranquilo y que no está en conflicto con nadie.

"Si hay restricción o no, yo mi vida la hago normal, camino por aquí y por allá. No tengo discusión con nadie ni enfrentamiento con nadie. Yo sigo siendo el mismo", declaró firme, dejando claro que no quiere volver a verse envuelto en problemas.

Según su entorno, él está enfocado en ensayar, trabajar y avanzar con su orquesta. El videoclip "Mi Libertad" tiene fecha tentativa de estreno para finales de noviembre, y sus seguidores ya esperan con ansias este nuevo capítulo.

Para 'Cri Cri', este relanzamiento artístico es más que un regreso: es una prueba personal. Una forma de demostrar que puede pararse nuevamente sin conflictos, sin peleas y con la intención de construir una nueva imagen.

En conclusión, con su orquesta, su familia cerca y miles de seguidores atentos, Cristian Martínez Guadalupe espera darle un nuevo giro a su historia musical. Hoy, deja claro que, pese a todo lo vivido, quiere mirar hacia adelante y apostar por un camino más limpio, más tranquilo y lleno de música.