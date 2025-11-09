Dilbert Aguilar reveló que se someterá a cirugía tras fractura en la cadera: "Me van a poner una prótesis"

El reconocido cantante Dilbert Aguilar, conocido como el "Pequeño gigante de la cumbia", atraviesa un complicado momento de salud luego de sufrir un accidente durante la grabación de un videoclip junto a su colega y amiga Marisol. A pesar de la lesión, el artista ha demostrado una fortaleza admirable al seguir cumpliendo con sus compromisos musicales, incluso desde una silla de ruedas.

Dilbert Aguilar habla de su lesión

En una reciente entrevista en el programa 'Esta Noche' de la Chola Chabuca, el intérprete se sinceró sobre el difícil momento que vive y reveló que deberá someterse a una operación de cadera. Aguilar contó que todo ocurrió durante la filmación de un video musical, cuando una caída aparentemente leve terminó en una fractura más seria de lo que pensó en un inicio.

"Grabando un videoclip con mi amiga Marisol, tuve una caída y me fracturé la cadera. Pese a que la caída fue simple, a la hora de pararme sentí la realidad", relató el popular músico.

El cantante aseguró que, tras dos meses de presentarse en conciertos en silla de ruedas, ya se encuentra listo para su intervención quirúrgica.

"Me van a poner una prótesis y la próxima semana entro a cirugía, así que creo que es lo mejor", expresó con una actitud positiva, agradeciendo el apoyo del público que no ha dejado de alentarlo en este proceso.

A pesar de las dificultades, Aguilar no pierde la esperanza de regresar pronto a los escenarios. "Tengo dos meses cantando en silla de ruedas y luego de la operación retomo la carrera", afirmó con determinación.

Durante la entrevista, la Chola Chabuca le recomendó ser disciplinado con las terapias de rehabilitación para lograr una pronta recuperación. El intérprete, por su parte, se mostró convencido de que saldrá fortalecido de esta experiencia.

Dilbert Aguilar sigue cantando en silla de ruedas

En una entrevista anterior con el diario El Trome, Dilbert Aguilar ya había contado que no planeaba dejar los escenarios pese a su lesión. El artista reconoció que el accidente lo llevó al hospital, pero su amor por la música fue más fuerte y decidió continuar trabajando con las limitaciones del caso.

"Sufrí un accidente, me caí trabajando y grabando un videoclip. Me hice una pequeña fractura en la cadera, pero me siento bien y estoy cantando en silla de ruedas. No puedo dejar de cumplir mis compromisos", expresó el cantante de cumbia.

Después, le preguntaron su dejaría los escenarios para poder recuperar por completo. Es así como el querido 'Pequeño Gigante de la Cumbia' señaló que va a continuar trabajando hasta terminar su recuperación.

"No (se alejará de los shows) Seguiré trabajando y así me van a seguir viendo (en silla de ruedas) hasta que me recupere. Gracias a Dios que el público me acepta, me ovaciona y me quiere", añadió.

A pocos días de su intervención quirúrgica, Dilbert Aguilar continúa demostrando que su espíritu es tan grande como su talento. Su decisión de seguir cantando pese a las adversidades refleja no solo su profesionalismo, sino también el profundo amor que siente por su carrera y por el público que lo acompaña desde hace décadas.