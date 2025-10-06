Kike Farro se realizó una operación de emergencia en Madrid: "Les pido sigan con sus oraciones"

Dentro de la cumbia peruana, grandes voces han destacado en los últimos años. Entre ellos resalta el talento del artista Kike Farro que hace unos años decidió continuar su carrera musical con su propia orquesta, pero desafortunadamente tuvo que ser operado de emergencia debido a una complicación en su salud.

Fue operado de emergencia

Kike Farro, cuyo nombre real es Alejandro Humberto Farro Mendoza, es un reconocido cantante peruano de cumbia. El artista fue apodado como "El Caballero de la Cumbia". Es conocido por haber formado parte de destacadas agrupaciones de cumbia a lo largo de su trayectoria musical.

Ahora, por medio de sus redes sociales ha revelado que tuvo una operación de emergencia. El cantante anunció en la página oficial de su orquesta la cirugía que tuvo.

"Gracias a Dios Cristo, al Espíritu Santo, a mi familia, amigos y seguidores por sus oraciones. Se me tuvo que operar por la estenosis severa degenerativa en las vértebras C3, C4 Y C5 cervicales. Gracias a la clínica universidad de Navarra de Pamplona, Madrid, España", expresó.

Así mismo, decidió agradecer a todo el equipo médico que estuvo dándole la rápida atención que necesitaba. Además, pidió a sus seguidores que sigan orando por él par que se recupere pronto y volver a los escenarios.

"A los doctores del área de Neurocirugía por su atención rápida hacia mi caso, les pido sigan con sus oraciones por mi pronta recuperación, abrazos siempre familia bonita", comentó.

¡Artistas le envían su apoyo a Kike Farro!

Tras la publicación del cantante de cumbia en sus redes sociales, Kike Farro recibió varias muestras de apoyo de artistas del género musical. Entre ellos, resaltaron los nombres de Chechito, Jonathan Rojas, Giuliana Rengifo, Pedro Loli y muchos más, que señalaron orar por su bienestar y su pronta recuperación.

"Pronta recuperación maestro un abrazo", "Pronta recuperación amigo y maestro", "Mis oraciones amigo, tu pronta recuperación", "Fuerza maestro", "Mi tío querido recupérate pronto, Dios bendito está contigo", "Que te mejores pronto Kike. Voy a orar por ti", "Nuestro Señor de los Milagros lo cuide y lo proteja", expresó.

De esta manera, el cantante de cumbia se encuentra pasando por momentos delicados en su salud desde hace unos días.. Actualmente, el artista Kike Farro ha señalado que fue operado de emergencia en España y aunque parece que todo salió de manera exitosa, pide a sus seguidores que oren por él y su pronta recuperación.