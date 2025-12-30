RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INESPERADO!

Tula Rodríguez sorprende al revelar que su hermana fue operada de emergencia: "Gracias a Dios salió todo bien"

La conductora contó que su hermana fue internada tras sufrir fuertes dolores abdominales durante la noche y confirmó que la intervención fue exitosa.

Tula Rodríguez acompaña a su hermana tras operación de emergencia.
Tula Rodríguez acompaña a su hermana tras operación de emergencia. (Composición: La Karibeña)
30/12/2025

La actriz y conductora Tula Rodríguez compartió un episodio familiar que generó preocupación: una de sus hermanas fue internada y operada de emergencia por fuertes dolores abdominales. La presentadora explicó que los malestares nocturnos derivaron en un diagnóstico de problemas en la vesícula, que requirió intervención inmediata para evitar complicaciones.

La operación de la hermana de Tula Rodríguez

A través de sus historias en Instagram, Tula relató los hechos y transmitió tranquilidad al confirmar que la operación fue un éxito.

"Estaba comiendo un poquito fuerte, unas piedritas ahí, dolores intensos toda la noche. Así que se vino (al hospital) porque ya no aguantó y el doctor le dijo: 'Vamos a sacar esa vesícula' (...) pero gracias a Dios salió todo bien", señaló la conductora.

Durante todo el proceso, Tula permaneció acompañando a su hermana, mostrando su apoyo y cariño desde el hospital. El 28 de diciembre, compartió una fotografía donde se le ve sosteniendo la mano de su familiar mientras esta reposaba en la camilla, acompañada del mensaje: 

"Mii hermanita linda". La presentadora también aprovechó para enfatizar un mensaje de cuidado personal: "Lo más importante es tener salud", recordando a sus seguidores la importancia de la prevención y la atención médica oportuna.

Si bien no especificó cuál de sus tres hermanas fue la afectada, Tula sí detalló la importancia del diagnóstico y la decisión médica de retirar la vesícula. Además, aprovechó la ocasión para recordar a sus seguidores la relevancia de cuidar la salud. 

"Lo más importante es tener salud", señaló.

@rkt696

Tula revela que su hermana fue operada

♬ sonido original - rkt696

¿Quiénes son las hermanas de Tula Rodríguez?

Tula Rodríguez tiene tres hermanas: Verónica, Lucila y Beatriz, quienes han preferido mantenerse alejadas del mundo mediático y rara vez aparecen en televisión. Aun así, la conductora ha destacado en varias ocasiones la importancia del vínculo familiar que mantiene con ellas y el apoyo constante que recibe.

En 2019, Tula compartió en sus redes sociales un mensaje cargado de humor y cariño sobre la personalidad de cada una de sus hermanas: 

"Mis bellas hermanas, las amo con todo mi corazón y les agradezco por todo su apoyo y gracias por soportarme. Verónica, la más arrebatada y me pegaba. Lucy se escapaba de mi mamá. Bety, la más aburrida, por tranquilita y obediente. Yo, la más metiche y chismosa porque todo le contaba a mi mamá", escribió.

El episodio dejó en evidencia el papel de Tula Rodríguez como un pilar en su familia, acompañando y apoyando a sus seres queridos en momentos críticos. La publicación también recordó a sus seguidores la importancia de cuidar la salud y valorar los lazos familiares que brindan contención en situaciones difíciles.

