Tula Rodríguez rompió en llanto al ver imagen de Javier Carmona en graduación de su hija

La conductora Tula Rodríguez vivió uno de los momentos más emotivos de su vida al asistir a la ceremonia de graduación de su hija Valentina Carmona, quien culminó la educación secundaria.

La exvedette no pudo contener las lágrimas cuando, durante el evento, se proyectó en una pantalla gigante la imagen de Javier Carmona, su esposo fallecido en 2020, generando una escena que conmovió a los asistentes y a miles de usuarios en redes sociales.

Tula no pudo con la emoción en la graduación de su hija

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tula Rodríguez compartió un video que recoge diversos momentos de la ceremonia, desde la preparación de Valentina, de 17 años, hasta su paso por el escenario para recibir el diploma.

En las imágenes se aprecia la reacción de la conductora en cada intervención de su hija, evidenciando el orgullo y la emoción que la embargaron durante toda la jornada. "Orgullosa de todo lo que se viene para ti", escribió en la publicación.

Durante la ceremonia de graduación, Tula Rodríguez estuvo pendiente de cada detalle para que Valentina Carmona se presentara de la mejor manera. La maquilló, conversó con ella y la acompañó para ayudarla a calmar los nervios propios del momento.

Cuando la joven subió al escenario junto a sus compañeras para recibir su diploma, la conductora la saludaba constantemente desde el público, dejando en claro la profunda emoción que sentía como madre.

Momento emotivo cuando apareció imagen de Javier Carmona

El momento más conmovedor se produjo cuando, al anunciar el nombre de Valentina Carmona, la pantalla gigante proyectó imágenes de Javier Carmona junto a su hija cuando era niña. La aparición del exgerente de Latina provocó que Tula Rodríguez rompiera en llanto. "Mi hija lo logró", expresó visiblemente afectada, mientras observaba el homenaje.

Posteriormente, la actriz publicó un extracto del video acompañado de un emotivo mensaje dirigido a su hija. "Mi corazón no puede estar más lleno. Su graduación no fue solo un acto del colegio, fue ver cómo esa niña que tomaba mi mano creció, aprendió y se convirtió en una joven llena de sueños. Orgullosa de ti, hija mía, de tu esfuerzo, de tu luz y de todo lo que viene para ti", escribió.

En resumen, Tula Rodríguez compartió la emoción que sintió en la graduación de su hija Valentina, Además, no soportó las lágrimas cuando apareció su difunta pareja y padre de su pequeña, Javier Carmona.