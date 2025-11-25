Tula Rodríguez celebra a su hija con detalle que les recuerda a Javier Carmona: "Todos los años lo pongo"

Tula Rodríguez festejó este fin de semana el cumpleaños número 17 de su hija Valentina. Como cada año, la reunión familiar estuvo llena de cariño, buenos recuerdos y un detalle muy especial que la conductora mantiene como tradición en honor a Javier Carmona.

Tula Rodríguez festaja los 17 años de su hija Valentina

Tula Rodríguez celebró por todo lo alto el cumpleaños número 17 de Valentina, su única hija, y lo hizo rodeada de familia, amigos muy cercanos y un detalle especial que ya se ha convertido en tradición, pues le recuerda sus celebraciones junto a Javier Carmona. La fiesta, realizada el último fin de semana, estuvo llena de emociones y momentos que tocaron el corazón de todos los presentes.

Desde el inicio, Tula dejó claro que esta reunión fue organizada pensando completamente en su hija. Según contó, fue la propia Valentina quien eligió a los invitados.

"Es Valentina, quien siempre me dice, quiero que invites a ellos, a tal, a tal, a tal. De verdad que la lista de hoy ha sido 100% decidida por Vale, por todo el cariño que les tiene, por lo que significa para nosotros a lo largo de nuestras vidas", expresó la conductora muy orgullosa.

En la celebración estuvieron presentes amigos de la televisión, amistades de hace años y familiares de sangre. Para Tula, cada uno ocupa un lugar importante en su vida. Valentina también se animó a agradecer a quienes llegaron a acompañarla en este día tan importante. Siempre sencilla y directa, dio unas palabras que emocionaron a todos.

"Tengo amigos con los que he trabajado y hoy se han convertido en amigos míos, amigas que son parte, que son mis hermanas de la vida, las chicas que son desde el colegio, que están en primaria, primer grado, equipo con el que trabajo, mi familia de sangre, que los amo. Muchas gracias", dijo con una sonrisa. "Gracias por venir. Los quiero", dijo la joven.

El objeto que les recuerda a Javier Carmona

Sin embargo, uno de los momentos más comentados en redes fue el detalle especial que Tula coloca todos los años en la mesa principal: un adorno que la conecta con los recuerdos de su esposo fallecido, Javier Carmona. Es un objeto que ha acompañado todas las celebraciones de Valentina desde hace varios años y que, según la conductora, no piensa dejar de usar.

"Hay un coso que dice Valentina, que se lo mandé a hacer hace ufff. Y lo puse porque todos los años lo pongo, todos los años 'Valentina', que es su nombre, y adelante su tortita. Así es que hay una foto linda que es cuando Valentina está ahí con su papito", explicó Tula, dejando ver lo importante que sigue siendo Carmona en su vida.

Tula Rodríguez comparte foto de cumpleaños de Valentina hace 10 años y de la actualidad. (Instagram)

En la fiesta también estuvieron los hermanos mayores de Valentina, quienes compartieron con ella un momento familiar especial. Para la adolescente, este cumpleaños fue uno de los más significativos, pues está cerrando una etapa para empezar otra: su vida universitaria.

Valentina está a punto de terminar el colegio y, según contó su madre en entrevistas pasadas, tiene planes de estudiar fuera del país. Por eso, cada celebración familiar se vuelve aún más especial para Tula y los suyos.

En conclusión, la fiesta fue íntima, emotiva y llena de detalles que demostraron que, a pesar del paso del tiempo, el recuerdo de Javier Carmona sigue presente en cada paso importante de Valentina. Para Tula Rodríguez, la unión familiar y los recuerdos sinceros son algo que nunca dejará de celebrar.