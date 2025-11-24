Pamela Franco sorprende a Cueva con mensaje y viaje a Ecuador por su cumpleaños: "Amor de mi vida"

Christian Cueva cumplió 34 años este 23 de noviembre y recibió una tierna celebración de Pamela Franco. La cantante le dedicó un mensaje público que generó revuelo y, además, viajó a Ecuador para sorprenderlo reafirmando su unión pese a la distancia y la presión mediática.

Pamela Franco comparte mensajes inéditos y fotos llenas de cariño

En sus redes sociales, Pamela Franco publicó imágenes que hasta ahora no habían visto la luz y que muestran la intimidad de su relación con Christian Cueva. En las fotos aparecen abrazados, sonriendo y compartiendo besos en distintos momentos desde que anunciaron su romance.

Parte de este registro incluye escenas de la grabación de su tema 'Hasta el fin del mundo', viajes a Cusco y citas románticas. La cantante acompañó la publicación con una dedicatoria que confirmó la estabilidad del vínculo:

"Feliz cumpleaños amor de mi vida. Te amo con todo mi corazón", escribió en Instagram. Cueva respondió casi al instante desde su perfil y compartió la publicación con un breve pero significativo mensaje: "Te amo".

Aunque no conviven, ambos se las arreglan para pasar tiempo juntos y mantener la relación activa. Las imágenes emocionaron a sus seguidores, quienes continúan atentos a cada paso de esta mediática pareja.

@rkt696 Pamela Franco dedica publicación a Cueva por su cumpleaños ♬ sonido original - rkt696

Pamela viaja a Ecuador y organiza una celebración privada para Cueva

Además del mensaje virtual, Pamela Franco decidió tomar un avión rumbo a Guayaquil para acompañar personalmente a Christian Cueva en su cumpleaños número 34. La artista reorganizó su agenda y pospuso compromisos laborales para preparar un festejo íntimo junto al futbolista, reforzando así la unión que mantienen pese a tener rutinas distintas.

La cantante viajó acompañada por los padres del jugador y por su hermana, Karla Franco, quienes se sumaron a la sorpresa. El grupo decoró una vivienda con temática futbolística y preparó una torta especial inspirada en la carrera del mediocampista peruano.

Durante la celebración, varias fotografías mostraron a Pamela y Christian sonrientes junto a familiares y amigos. La reunión también tuvo música en vivo, ya que Pamela Franco interpretó su popular tema 'Dile la verdad', lo que animó a los presentes y motivó a Cueva a bailar entre aplausos y risas.

El gesto de Pamela confirmó el compromiso que mantienen desde que dieron a conocer su relación. La sorpresa rápidamente se viralizó y desató comentarios entre los seguidores del futbolista y de la cantante.

@rkt696 Pamela Franco estuvo con Christian Cueva en su cumpleaños. ♬ sonido original - rkt696

El cumpleaños número 34 de Christian Cueva se convirtió en una nueva muestra de la cercanía que Pamela Franco mantiene con él y con su familia. El mensaje público, las fotografías reveladas y el viaje inesperado a Ecuador dejaron claro que la pareja atraviesa un buen momento.