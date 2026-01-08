Norka Ascue piensa que Pamela Franco estaría manipulando a Christian Cueva: "Está como títere"

Desde hace varios días, Norka Ascue se encuentra en un conflicto con Christian Cueva luego de que amenazara a su pareja 'La Mackyna' durante una llamada. Ahora, la conductora señala que Pamela Franco estaría usando al 'Aladino' para seguir facturando.

Norka Ascue contra Pamela Franco

En una entrevista compartida por el diario 'El Trome', Norka Ascue habló sobre el reciente videoclip que lanzó Pamela Franco y Christian Cueva en su tema inédito, donde hablaron sobre el famoso 'yape' que terminó con el matrimonio del pelotero con Pamela López.

Según reveló la pareja de 'La Mackyna', el pelotero estaría endulzado por el amor que tiene hacia la cantante de cumbia y estaría haciendo todo lo que le pide para seguir generando.

"En mi opinión, él está como un títere, está tan endulzado por el amor que hace cualquier cosa, tal como exponer lo del Yape para generar y facturar. La verdad, eso es demasiado", expresó.

En ese mismo sentido, Norka Ascue comenta que Pamela Franco estaría utilizando para que se preste a realizar un video donde hablan del yape que tocaría algo que causó mucho dolor en su matrimonio. Señalando que estos escándalos sería por la cantante y no estaría cuidando su carrera futbolística.

"Ella siempre ha tenido esa manera cobarde de actuar; ahora lo utiliza a él; no hay otra explicación para que él se preste a hacer ese videoclip y tocar algo delicado. Está como títere; ella lo utiliza, pero a él no le suma en nada estar envuelto en escándalos o en llamadas amenazantes. Debería cuidar su carrera", señaló.

Sobre los videos que menciona Cueva

Norka Ascue acudió al programa Préndete este miércoles para referirse a las acciones legales que ella y su pareja iniciaron contra Christian Cueva. La artista reveló que, en un inicio, no tenía intención de denunciar, pero cambió de postura tras recibir una recomendación directa de las autoridades.

"Yo no pensaba personalmente proceder, pero en el ministerio nos sugirieron que lo haga porque me menciona y es muy grave lo que dice 'voy a sacar videos de tu mujer'", declaró en conversación con Kurt Villavicencio y Rocío Miranda. Aunque aseguró que desconoce a qué tipo de material hacía referencia el futbolista durante la llamada.

De esta manera, Norka Ascue se encuentra en medio de un problema con Christian Cueva tras la llamada amenazante a su pareja. Así mismo, señaló en una entrevista que el pelotero se estaría metiendo en muchos escándalos debido a que sería influenciado por Pamela Franco.