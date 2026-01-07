Entrenador de Christian Cueva lo defiende de 'La Mackyna': "Uno enojado puede decir muchas cosas"

Hace varios días, Christian Cueva habría llamado a 'La Mackyna' para amenazarlo luego de que hablarán de Pamela Franco y él en un podcast. Ante esto, la pareja de Norka Ascue decidió poner una denuncia y ahora, su entrenador sale a defender del futbolista.

Entrenador de Christian Cueva

Por medio del programa 'Préndete', el entrenador de Christian Cueva y amigo cercano de Pamela Franco, salió a declarar ante las recientes polémicas del futbolista. Así mismo, señaló que cuando una persona está enojada, podría decir muchas cosas como lo dijo el 'Aladino' tratando de justificarlo.

"Uno enojado puede decir muchas cosas, pero de ahí a que haga algo lo dudo porque Christian es una figura pública, es un deportista de alto rendimiento. No hay punto de comparación entre Christian Cueva, que es un jugador profesional, y pues la otra persona que es entrenador. Sé que es entrenador, pero su vida es más de farándula", expresó.

En ese sentido, el entrenador Dilvert García le recuerda que en el podcast 'Chimi Churri' suelen hablar todo el tiempo de Christian Cueva y Pamela Franco, donde habrían sido atacados continuamente desde hace más de un año.

"Ellos siempre están hablando, insultando a mi amiga Pamela. Una cosa es opinar, que siempre opinan los otros medios de farándula, y otra cosa es insultar. Ya vienen un año insultando, insultando e insultando y nunca le han contestado. Ese programa se debería llamar Pamela Franco y Christian Cueva porque son los que más hablan de ellos", dijo.

Sobre la denuncia de 'La Mackyna'

Mack Songhurst reveló que a raíz de la llamada amenazante que recibió de Christian Cueva, ha tenido que estado recibiendo varias llamadas insistentes. Por ello, decidió tomar acciones legales contra el pelotero y lo denunciará por agresión verbal, amenazas y acoso.

"Tengo que poner una denuncia por agresión verbal, otra por amenaza y otra por acoso, porque el muchacho no tiene nada que hacer y me ha estado llamado como 10 veces (...) no lo conozco, no me interesa conocerlo. Él mismo dice que no me conoce ni en pelea de perros y me llama a parchar", dijo.

De esta manera, 'La Mackyna' reveló que tomaría medidas legales contra el futbolista Christian Cueva tras la llamada amenazante que recibió. Es así como ahora el entrenador del 'Aladino' salió a defenderlo, señalando a aquellos que lo acusan como personas en busca de fama y medios de TV.